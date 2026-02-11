Renfe cancela varios AVE en Madrid y Alicante por la huelga de los minoritarios

Pese a la desconvocatoria de la huelga anunciada el pasado lunes por el ministro Óscar Puente y los sindicatos mayoritarios, el tráfico ferroviario dista mucho de haber vuelto a la normalidad. Varios pasajeros de las líneas de AVE entre Madrid y Barcelona, Madrid y Alicante y el cercanías de Málaga, entre otros servicios, han presenciado como los primeros trenes de la mañana entre ambas ciudades han sido cancelados, ante la estupefacción de viajeros y personal, pese a que la compañía ferroviaria anunciaba por la megafonía que ya no había huelga.

Esta misma mañana, el portal de información InfoRenfe ha anunciado en redes sociales que las disrupciones en el tráfico ferroviario siguen presentes. "Debido a incidencias operativas derivadas de la huelga, tu tren puede sufrir retrasos o no circular, y no es posible garantizar un plan alternativo de transporte. Te rogamos que valores si puedes cambiar la fecha de tu viaje para otro día", han sido las palabras de la operadora ferroviaria pública.

Los minoritarios logran un 1,9%, pero se nota

En un comunicado emitido este miércoles, la compañía ha cifrado el seguimiento de la huelga en el 1,9%, después de que los sindicatos mayoritarios —Semaf, CCOO y UGT— llegaran a un acuerdo con Transportes que implica elevar en 1.800 millones la inversión y crear 3.600 puestos de trabajo en el sector, entre otros compromisos. Por tanto, se revocaron todos los servicios mínimos habilitados por el paro excepto en el País Vasco, donde a petición del ejecutivo autonómico se mantuvieron.

Sin embargo, colectivos como Alferro, Sindicato Ferroviario o CGT siguen manteniendo la convocatoria de huelga. Renfe achaca a esta circunstancia el hecho de que se hayan producido varias cancelaciones y retrasos en las últimas horas, "especialmente en el Corredor Nordeste y en Levante, así como cancelaciones en el núcleo de Cercanías de Málaga y en servicios Avant entre Madrid y Castilla y León", en palabras de la compañía.

Los afectados denuncian la falta de previsión

Tal y como ha adelantado 'El Economista', algunos servicios afectados han sido el 03083 y el 03091, ambos con destino Barcelona Sants; el 02561, con destino Figueres-Vilafant; y el 06501, también hacia la capital catalana. En Alicante, el Avlo 05817, con salida a las 11:36 y con destino Madrid, ha sido cancelado solo una hora antes de su partida. Uno de sus pasajeros ha contado a EL PERIÓDICO que la pasada madrugada comprobó que el tren no sufría ningún contratiempo.

Sin embargo, a las 10:17, recibió un mensaje de Renfe en su teléfono móvil avisando de que el tren no circularía "debido a una incidencia operativa motivada por la huelga del sector ferroviario convocada por sindicatos minoritarios".

La compañía ha explicado, para justificar las disrupciones en el tráfico, que "el funcionamiento de la red ferroviaria es complejo y actúa como una cadena, por lo que pese al reducido seguimiento de esta huelga, los servicios en algunas zonas pueden verse afectados". Sin embargo, han mantenido que trabajan "intensamente" para reubicar a todos los pasajeros "cuando resulte posible, con el fin de minimizar las molestias derivadas de estos paros que afectan a todas las compañías del sector ferroviario".

CGT celebra el éxito de la huelga y el SF tacha el acuerdo de "papel mojado".

Pese a que Renfe se esfuerza en apuntar que el seguimiento de la huelga ha sido mínimo, los sindicatos minoritarios siguen haciendo ruido. CGT, uno de los tres que la mantiene, ha publicado en 'X' su satisfacción por el resultado. "Contra pronóstico de las empresas y su esfuerzo por ningunearnos, ayer la huelga fue un éxito rotundo: taquillas cerradas, más de 500 servicios de Cercanías cancelados, más de 100 servicios de Media Distancia y Regionales suprimidos y decenas de circulaciones de Larga Distancia y Alta Velocidad afectadas".

El Sindicato Ferroviario, por su parte, ha tachado el acuerdo suscrito por los mayoritarios como "traición" o "papel mojado". Un portavoz del colectivo defendió que el pacto no pone fin a los problemas que están exponiendo desde las plantillas, ni da solución a las reivindicaciones que están llevando en las calles. "Es un perfecto brindis al sol de muchos prometeremos y muchos intentaremos, pero ninguna concreción que nos ayude a garantizar que aquello que se ha firmado se va a cumplir".