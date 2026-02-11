Yolanda Díaz lo hace oficial: los trabajadores canarios ya no tendrán que trabajar más ni responder llamadas de su jefe si están en casa

Los trabajadores canarios contarán con más protección en sus puestos gracias a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), la reforma más importante impulsada por el Ministerio de Trabajo en casi tres décadas. Desde la aprobación de la Ley 31/1995, el entorno laboral y la realidad social han cambiado de forma profunda, lo que hacía necesaria una revisión de la norma. La nueva actualización incorpora aspectos clave como la desconexión digital, la protección frente a riesgos climáticos y la salud mental en el trabajo, adaptando la legislación a los desafíos actuales que exigían los sindicatos.

Con este acuerdo anunciado por Yolanda Díaz, España da un paso decisivo para modernizar la protección de la salud en el trabajo. Los sindicatos CCOO y UGT han hecho realidad esta reforma, porque la normativa "ya no responde a los riesgos del mercado laboral actual". Por otro lado, la patronal se ha desmarcado del pacto.

Cientos de personas mueren al año en accidentes laborales

Según datos del propio ministerio, cada año mueren en torno a 800 personas en accidentes laborales en España. Además, se producen 575.000 accidentes con baja, según la última estadística oficial. Este acuerdo coincide con el 30 aniversario de la Ley 31/1995 y se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT fue especialmente contundente al señalar que "cada mañana hay tres trabajadores que no vuelven a su casa" y calificaba de "inexplicable" la ausencia de la patronal en una negociación que quiere combatir "una de las lacras más dolorosas para las familias trabajadoras".

¿Por qué se reforma ahora la Ley de Prevención?

La modificación responde a una realidad laboral radicalmente distinta a la de hace tres décadas. El texto reconoce que la norma actual no protege frente a los riesgos del siglo XXI, marcados por:

La digitalización y el uso de algoritmos

El deterioro de la salud mental

El envejecimiento de la población trabajadora

El impacto del cambio climático

Las desigualdades de género en la prevención

El objetivo es avanzar hacia una cultura de tolerancia cero a los accidentes, alineada con las directrices de la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo.

La reforma se articula en varios bloques que cambian de forma directa las obligaciones de las empresas y los derechos de las personas trabajadoras.

Salud mental y riesgos psicosociales

Por primera vez, la salud mental se sitúa en el centro de la prevención laboral. A partir de ahora, los trabajadores estarán más protegidos y tendrán:

Evaluación obligatoria de los riesgos psicosociales

Medidas preventivas frente al estrés, la sobrecarga y la presión digital

Compromiso de aprobar una norma específica para estos riesgos

para estos riesgos Reconocimiento del origen laboral de muchas bajas por salud mental

Además, se incorpora una definición clara de acoso laboral, incluyendo el ciberacoso y la violencia digital, en línea con el Convenio 190 de la OIT, ya ratificado por España.

Transición digital y derecho a la desconexión

La ley equipara los riesgos derivados del teletrabajo y de la falta de desconexión digital al resto de riesgos laborales. Esto incluye que no tendrás que contestar llamadas de tu jefe ni trabajar fuera del horario laboral. Se contempla:

Refuerzo del derecho a la desconexión digital

Prevención del 'tecnoestrés' y la hiperconectividad

Evaluación del impacto de algoritmos e inteligencia artificial en la organización del trabajo

Protección frente al cambio climático

Este es uno de los puntos clave de la reforma. En los últimos años se han dado varios casos de fallecimientos como consecuencia de las altas temperaturas que se registraban durante las horas centrales del día, mientras que trabajadores municipales o albañiles estaban en pleno horario laboral. Los golpes de calor producen miles de accidentes laborales en España durante el año, especialmente en áreas del Mediterráneo, Andalucía y Canarias. El texto obliga a las empresas a anticiparse a fenómenos cada vez más frecuentes, especialmente relevantes en territorios como Canarias. Por eso se va a actuar así:

Evaluación de riesgos por olas de calor, lluvias extremas o catástrofes naturales

Información clara a las plantillas sobre cómo actuar

Complemento a las medidas ya recogidas en los reales decretos de 2023 y 2024

Cambios demográficos y adaptación del puesto

La ley asume que la población trabajadora es cada vez más diversa. Por eso, para futuras reformas y nuevos contratos se tendrá en cuenta:

La edad, el sexo y la condición biológica

La adaptación del puesto a personas mayores, jóvenes o especialmente sensibles

Protocolos de reincorporación tras ausencias prolongadas por motivos de salud

Firma del pacto entre el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, de CCOO, Unai Sordon y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo / UGT

Perspectiva de género en la prevención

La reforma introduce de forma explícita la perspectiva de género en la evaluación de riesgos, corrigiendo un modelo históricamente masculinizado. Esto permitirá:

Detectar riesgos específicos que afectan más a las mujeres

Diseñar medidas preventivas adaptadas

Avanzar hacia una protección real e igualitaria

Más participación y formación para los trabajadores

El acuerdo refuerza el papel de la representación sindical. Los representantes de los trabajadores tendrán:

Aumento del 20% del crédito horario de los delegados de prevención

de los delegados de prevención Apoyo a las pymes mediante agentes territoriales de prevención

Consulta obligatoria a la representación legal en decisiones clave, como la elección de la mutua

Bonificación de la formación en PRL para empresas de menos de 10 trabajadores

Gestión preventiva en las empresas

Se refuerza la prevención interna para integrarla en el día a día. Este cambio es clave para las empresas porque se introducen estas novedades que les afectan directamente:

Reducción del umbral para servicios de prevención propios

Límite de 10 personas para que una empresa asuma directamente la prevención

Refuerzo de las figuras internas especializadas

Esta reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales marca un antes y un después en la protección de la salud en el trabajo. Ahora, el Congreso de los Diputados tendrá que aprobar una normativa llamada a salvar vidas, modernizar las empresas y poner fin a una siniestralidad que sigue siendo inasumible.