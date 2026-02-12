Un abogado lo confirma: los okupas lo tienen más fácil para acceder a una vivienda social en Canarias

En plena crisis de la vivienda en Canarias, una nueva norma publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) introduce cambios en los criterios de acceso a la vivienda social, otorgando prioridad a determinados colectivos en situación de vulnerabilidad. Así lo ha explicado el abogado @tuabogadoparticular, quien analiza cómo estos nuevos requisitos pueden favorecer a personas que acrediten circunstancias específicas, según se recoge en el 'Escudo social'.

El Consejo de Ministros aprobó el nuevo Escudo Social para 2026, a la espera de su ratificación definitiva en el Congreso de los Diputados. Tras un primer rechazo parlamentario, el Gobierno se vio obligado a introducir modificaciones y dividir el decreto ómnibus, separando la revalorización de las pensiones de las medidas destinadas a proteger a los colectivos más vulnerables.

Entre las iniciativas incluidas en este paquete figuran la prórroga de la prohibición de determinados desahucios y la suspensión del corte de suministros básicos en situaciones de vulnerabilidad. Además, el texto incorpora cambios que agilizan el acceso a la vivienda pública para familias que acrediten circunstancias económicas y sociales especiales.

Las familias vulnerables son las primeras de la lista para una vivienda social

Estar en lo más alto de la lista puede suponer la diferencia entre esperar años o recibir una adjudicación prioritaria, un sistema pensado para proteger a familias vulnerables, pero que también incluye situaciones polémicas como las okupaciones. Así lo explica el abogado conocido en redes como @tuabogadoparticular, que ha desvelado uno de los motivos que llevan a las ciudades a sufrir emergencia habitacional.

El letrado relata varios casos de éxito de los que se ha encargado donde ha conseguido para sus clientes una vivienda social. En uno de ellos, una madre y una hija formaban una familia monoparental que vivían de okupas y tenían una demanda de desahucio, por lo que los servicios sociales habían emitido un informe de vulnerabilidad. Esa combinación fue clave, porque según explica, "estar en la lista en lo más alto para tener una vivienda social es muy importante; si se puede demostrar la situación y hay vulnerabilidad acreditada, se sube muy rápido".

El experto llegaba a confesar cómo esto le había sorprendido: "Conseguir una vivienda social para un okupa puede ser una realidad, pero conseguirla para dos o tres y de diferentes sitios de España es porque en la práctica tienen prioridad para tener estas viviendas, aunque no salga en ninguna ley".

Así funciona la prioridad por emergencia social

La clave no está en ocupar una vivienda, sino en entrar oficialmente en situación de emergencia habitacional y vulnerabilidad social. El sistema distingue dos vías claramente diferenciadas:

Vía ordinaria : inscripción en los registros de vivienda social, con listas de espera que pueden prolongarse durante años.

: inscripción en los registros de vivienda social, con listas de espera que pueden prolongarse durante años. Mesa de emergencia social: se activa cuando existe una orden judicial de desahucio y un informe de vulnerabilidad emitido por servicios sociales, especialmente si hay menores a cargo.

Es este segundo caso el que permite saltar la lista tradicional. Esto se debe a que la familia se enfrenta a quedarse en la calle de forma inmediata, por lo que la administración prioriza su caso si dispone de vivienda disponible.

¿Por qué algunas okupaciones entran en este grupo?

El fenómeno ha creado controversia, porque aunque sí existe una realidad patente que pretende combatir el Gobierno con el Escudo Social, en otros casos se aprovechan de la ley. Lo que se debe tener claro es que no por el hecho de okupar se accede a una vivienda social, sino por cumplir una serie de requisitos que activan la protección social:

Existencia de una demanda judicial de desahucio con fecha de lanzamiento .

. Emisión de un informe de vulnerabilidad por servicios sociales.

por servicios sociales. Presencia de menores, familias monoparentales o situaciones de exclusión social.

Sin demanda de desahucio, no hay emergencia reconocida. Sin informe social, no hay prioridad. La okupación, por sí sola, no da acceso a vivienda pública.

La prioridad para los servicios sociales es que las familias con menores acaben en la calle. Pero, a pesar de que todo pueda sonar bien, la realidad es distinta y el okupa puede acabar desahuciado:

El desahucio puede ejecutarse igualmente si no hay vivienda disponible.

No está garantizado que el realojo sea en la misma vivienda ocupada.

Pueden generarse deudas judiciales o antecedentes que dificulten futuros alquileres.

La prioridad depende del parque público disponible en cada municipio.

La emergencia habitacional y social no es un atajo legal planificado, sino un mecanismo de urgencia que actúa cuando el sistema falla antes. Para muchos ciudadanos esto supone un agravio comparativo que evidencia el colapso de la política de vivienda y que pone por delante algunas situaciones ilegales.