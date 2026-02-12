El BOE lo hace oficial: los canarios nacidos antes de 1961 cobrarán más en la nómina de febrero de 2026 gracias a la Seguridad Social

La Seguridad Social ha confirmado que las pensiones se revalorizarán definitivamente en 2026. El Consejo de Ministros aprobó hace unos días la resolución correspondiente, que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dando validez oficial a la subida. Miles de pensionistas y jubilados canarios esperan ahora la nómina de este mes que, al igual que la de enero, reflejará el incremento en sus pagas conforme a la actualización anual.

El Real Decreto-ley 3/2026 fija las nuevas cuantías y porcentajes de subida con efectos retroactivos desde el 1 de enero. El texto consolida el modelo de actualización automática conforme al IPC y refuerza un año más la protección de las rentas más bajas, que vuelven a concentrar el mayor esfuerzo presupuestario.

La Ley de las pensiones obliga a revalorizar las prestaciones conforme a la inflación media interanual. En 2026, ese IPC de referencia, calculado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, se sitúa en el 2,7%, porcentaje que se aplica a la mayoría de pensiones contributivas y a las Clases Pasivas del Estado. El Gobierno también mantiene los incrementos reforzados para las pensiones mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital con el objetivo de acercarlas al umbral de pobreza antes de 2027.

Habrá dos tipos de subida en 2026

La revalorización se construye en dos grandes bloques diferenciados:

Subida general del 2,7%: que afecta a las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares, así como a las pensiones de Clases Pasivas que superan la mínima. Estas se revalorizan automáticamente conforme al IPC.

que afecta a las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares, así como a las pensiones de Clases Pasivas que superan la mínima. Estas se revalorizan automáticamente conforme al IPC. Subida reforzada de entre el 7% y el 11,4%: destinada a las pensiones mínimas, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, concentrando el esfuerzo en los hogares más vulnerables. El Gobierno decide cómo suben conforme a las necesidades de sus beneficiarios.

Pensiones no contributivas e Ingreso Mínimo Vital

Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, junto con el IMV, son las que registran el mayor incremento porcentual en 2026, cercano al 11,4%. Tras la revalorización, las cuantías quedan así:

Pensiones no contributivas de jubilación e invalidez :

: Cuantía anual: 8.803,20 euros.

8.803,20 euros. Cuantía mensual: 628,80 euros en 14 pagas.

628,80 euros en 14 pagas. Beneficiarios: personas sin cotización suficiente y en situación de vulnerabilidad económica.

personas sin cotización suficiente y en situación de vulnerabilidad económica. Ingreso Mínimo Vital :

: Hogares beneficiarios: alrededor de 800.000.

alrededor de 800.000. Personas protegidas: más de 2,44 millones, cerca de un millón menores de edad.

más de 2,44 millones, cerca de un millón menores de edad. Cuantía media por hogar: superior a 560 euros mensuales, variable según la unidad de convivencia.

Así quedan las pensiones mínimas de jubilación

Las pensiones mínimas contributivas suben de forma desigual según la situación familiar, con el objetivo de reducir la brecha de pobreza:

Jubilado con cónyuge a cargo :

: 17.592,40 euros anuales.

Aproximadamente 1.256 euros al mes.

Subida cercana al 11,4%.

Jubilado sin cónyuge (unidad unipersonal) :

: 13.106,80 euros anuales.

Unos 936 euros mensuales.

Subida aproximada del 7%.

Jubilado con cónyuge no a cargo :

: 12.441,80 euros al año.

Alrededor de 888 euros al mes.

Pensiones de viudedad: este colectivo sale beneficiado

Las pensiones de viudedad vuelven a situarse entre las más favorecidas por la subida reforzada:

Viudedad con cargas familiares :

: 17.592,40 euros anuales.

1.256,60 euros mensuales.

Incremento del 11,4%.

Viudedad para mayores de 65 años o con discapacidad :

: 13.106,80 euros anuales.

Viudedad entre 60 y 64 años :

: 12.262,60 euros al año.

Viudedad para menores de 60 años sin cargas :

: 9.931,60 euros anuales.

La pensión máxima y otras prestaciones

El tope máximo del sistema también se actualiza un 2,7%, consolidando el destope progresivo iniciado en 2025:

Pensión máxima :

: 47.034,40 euros anuales.

3.359,60 euros mensuales.

Otras prestaciones quedan fijadas de la siguiente forma:

SOVI no concurrente : 8.394,40 euros anuales.

: 8.394,40 euros anuales. SOVI concurrente con viudedad : 8.149,40 euros anuales.

: 8.149,40 euros anuales. Asignación por hijo con discapacidad ≥ 65% : 5.962,80 euros al año.

: 5.962,80 euros al año. Asignación por hijo con discapacidad ≥ 75%: 8.942,40 euros al año.

El sistema público de pensiones tiene en 2026 a 9,2 millones de beneficiarios que cobran 13 millones de pagas, entre pensiones y prestaciones. De ellas, alrededor de 6,6 millones son jubilados, que verán incrementada su pensión en un 2,7%, lo que supone de media entre 40 y 50 euros más al mes, unos 600 o 700 euros adicionales al año.

La revalorización eleva la pensión media del sistema hasta los 1.350 euros mensuales y dispara la nómina mensual de las pensiones por encima de los 13.500 millones de euros. De este modo, la Seguridad Social consigue su objetivo, blindar las rentas más bajas y consolidar un sistema que proteja frente a la inflación y reduzca la pobreza entre los pensionistas.