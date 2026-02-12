Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy jueves en tu municipio

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,895€ el litro en PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 0,895€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en la isla de Gran Canaria, a 0,895€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,895€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Hoy jueves 12 de febrero las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,169€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL a 1,179€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

Para llenar el tanque hoy jueves 12 de febrero con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 0,895€ el litro. Otra opción sería ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, a CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 0,895€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,169€ el litro en Avenida Escaleritas 112. En Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,179€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde sale a 0,895€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Las Palmas de Gran Canaria, estación de PETROPRIX en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde se puede encontrar el gasoil a 0,895€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,109€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,109€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,099€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,099€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,249€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS en Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150 de Yaiza a 1,259€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,025€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, jueves 12 de febrero, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,075€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Puerto del Rosario, DISA RIO CABRAS, en Autovía Puerto del Rosario - Caleta de Fuste km 3,5, donde el litro está a 1,099€.

La estación de DISA RIO CABRAS en Puerto del Rosario, Autovía Puerto del Rosario - Caleta de Fuste km 3,5, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,209€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Alfonso XIII 65, en la estación DISA EL CHARCO a 1,209€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PETROPRIX del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece hoy, jueves 12 de febrero, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,895€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, donde encontrarás a 1,169€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 ofrece el gasoil a 0,895€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 0,895€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 0,974€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 0,974€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 0,974€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,974€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, con un precio de 1,196€ el litro.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

