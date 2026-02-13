El Gobierno lo hace oficial: así es la ayuda de 200 euros por hijo que llegaría a las familias canarias que cumplan estos requisitos

Los padres con hijos menores podrían recibir una nueva ayuda económica si el Gobierno aprueba la prestación universal que actualmente estudia poner en marcha. El Ejecutivo analiza la creación de este ingreso periódico, que beneficiaría a miles de familias en Canarias, con el objetivo de reforzar la protección social y apoyar la crianza.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunciaba esta semana la creación de una ayuda de 200 euros al mes por hijo o hija a cargo. La medida se quiere impulsar a lo largo de 2026 y se presenta como un cambio profundo en el sistema de apoyo a las familias, aunque todavía no está en vigor ni puede solicitarse.

La propuesta contempla una paga mensual que alcanzaría los 2.400 euros al año por cada menor de 18 años, con un enfoque que se define como universal, pero que en la práctica introduciría mecanismos de ajuste para que las rentas más altas devuelvan total o parcialmente la ayuda a través de la declaración de la renta.

Así podría ser la nueva prestación universal por crianza

Esta iniciativa persigue un objetivo claro: reducir la pobreza infantil y reforzar el apoyo económico a la crianza, independientemente del nivel de ingresos inicial de las familias. Las claves básicas de la propuesta son:

Cuantía : 200 euros al mes por cada hijo o hija.

: 200 euros al mes por cada hijo o hija. Edad límite : hasta los 18 años.

: hasta los 18 años. Carácter : universal, no condicionada inicialmente a la renta.

: universal, no condicionada inicialmente a la renta. Objetivo social: combatir la desigualdad infantil y fomentar la natalidad.

Según explica el asesor José Ramón López un vídeo publicado en TikTok, la universalidad no implica que todas las familias se queden con el dinero. El diseño prevé que quienes no lo necesiten lo devuelvan posteriormente mediante el sistema fiscal a través de la Declaración de la Renta, según informa Bustinduy.

Estos serían los beneficiarios de la ayuda de 200 euros al mes

Aunque el Gobierno la califica como una prestación universal, el propio planteamiento de la medida introduce matices importantes. El sistema previsto funcionaría así, conforme a otras ayudas:

Familias vulnerables : la cobrarían de forma directa y efectiva.

: la cobrarían de forma directa y efectiva. Rentas medias : recibirían la ayuda, con posibles ajustes fiscales.

: recibirían la ayuda, con posibles ajustes fiscales. Rentas altas: cobrarían los 200 euros, pero los devolverían total o parcialmente en la declaración de la renta, financiando el sistema.

"Las familias más ricas van a pagar la suya y la de todos los demás", dice José Ramón López. Sí existirán criterios económicos, aunque no como requisito de acceso, sino como mecanismo de regularización posterior.

A falta de la ley definitiva, los requisitos que se manejan actualmente serían estos:

Tener hijos menores de 18 años a cargo.

Residencia legal en España.

Empadronamiento en un municipio español.

No se prevén límites de ingresos para recibir el pago mensual, pero sí correcciones vía impuestos.

La principal resistencia a la medida está en su financiación. Las estimaciones sitúan el coste anual en torno a 19.000 millones de euros.

Ahora, la pelota está en el tejado del Gobierno que deberá poner en marcha esta prestación universal de 200 euros al mes para las familias con hijos menores a su cargo.