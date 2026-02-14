El Gobierno mantiene el Bono Social Eléctrico en 2026: quién puede pedirlo en Canarias y cuánto descuento aplica en la factura

Miles de familias canarias pueden beneficiarse de la ayuda del Gobierno para pagar el recibo de la luz. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Bono Social Eléctrico seguirá vigente en 2026, garantizando este descuento en la factura eléctrica a los hogares más vulnerables. Actualmente, esta medida beneficia a cerca de dos millones de personas en toda España, aliviando el impacto del coste de la energía en la economía familiar.

El Bono Social Eléctrico continúa siendo una de las principales herramientas para proteger a los hogares con menos recursos frente al encarecimiento de la electricidad. Tras las prórrogas aprobadas por el Gobierno, esta ayuda mantiene grandes descuentos para luchar contra la pobreza energética.

Así se aplica el Bono Social Eléctrico

Esta ayuda que ofrece el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es un descuento directo aplicado en la factura de la luz de los hogares considerados vulnerables. Esta rebaja se hace de manera proporcional y se aplica todos los meses sobre el coste del recibo de la luz.

Su objetivo es garantizar el acceso a un suministro eléctrico básico y evitar situaciones de pobreza energética, especialmente entre hogares con bajos ingresos, pensionistas, familias numerosas o personas en riesgo de exclusión social.

Estos son los requisitos para acceder al Bono Social Eléctrico en 2026

Para poder solicitar esta ayuda es obligatorio cumplir todos los requisitos que establece el ministerio:

Tener contratada la tarifa regulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor).

(Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor). Disponer de una potencia contratada igual o inferior a 10 kW .

. Que el suministro eléctrico corresponda a la vivienda habitual.

Además, el titular debe pertenecer a uno de estos colectivos:

Consumidor vulnerable , por nivel de renta (según el IPREM), por ser familia numerosa, pensionista con pensión mínima o beneficiario del Ingreso Mínimo Vital.

, por nivel de renta (según el IPREM), por ser familia numerosa, pensionista con pensión mínima o beneficiario del Ingreso Mínimo Vital. Consumidor vulnerable severo , cuando los ingresos no alcanzan el 50% de los umbrales fijados para el consumidor vulnerable.

, cuando los ingresos no alcanzan el 50% de los umbrales fijados para el consumidor vulnerable. Persona en riesgo de exclusión social, en los casos de vulnerabilidad severa acreditada y con apoyo de los servicios sociales, que asumen al menos el 50% del importe de la factura.

Los descuentos se aplican en función de la situación del consumidor

Durante todo 2026, los descuentos del Bono Social se mantienen en niveles reforzados por decreto. Estas son las cuantías oficiales aplicadas directamente en la factura eléctrica:

Consumidor vulnerable : descuento del 42,5% .

: descuento del . Consumidor vulnerable severo : descuento del 57,5% .

: descuento del . Riesgo de exclusión social: 100% del coste, con suministro garantizado y prohibición de corte.

El descuento se aplica solo hasta un determinado límite anual de consumo. Para una persona sola es de 1.587 kWh, para familias con menores oscila entre 2.222 y 2.698 kWh y para familias numerosas alcanza los 4.761 kWh. Si lo excedes, la factura no lo cubre.

Características generales del Bono Social Eléctrico / La Provincia / Ministerio Transición Ecológica

El Bono Social Térmico es la ayuda complementaria

La concesión del Bono Social Eléctrico lleva asociada de forma automática el Bono Social Térmico, un pago anual destinado a cubrir gastos de calefacción y agua caliente.

En 2026, las cuantías dependen del grado de vulnerabilidad y de la zona climática: van desde 40 a 80 euros en zonas cálidas y pueden alcanzar hasta 373 euros para hogares vulnerables severos en las zonas más frías.

Así se piden los dos bonos

La solicitud se realiza a través de las comercializadoras de referencia que ofrecen la tarifa PVPC, como Energía XXI, Curenergía o la Comercializadora Regulada de Naturgy. La empresa dispone de 15 días hábiles para comunicar la resolución.

Con carácter general, el bono tiene una duración de dos años, salvo en el caso de las familias numerosas, que lo mantienen mientras esté vigente su título oficial.

Gemini Generated Image 3p4tlr3p4tlr3p4t (2) / La Provincia / Ministerio Transición Ecológica

Actualmente, alrededor de 1,8 millones de hogares en España cuentan con el Bono Social Eléctrico, el mayor nivel histórico de cobertura. Cerca del 45% pertenecen a la categoría de vulnerables severos.

Esta es una ayuda que hace falta en muchas familias, porque según varios estudios, tres de cada cuatro hogares con derecho a la ayuda no la solicitan, principalmente por desconocimiento, dificultades administrativas o brecha digital, dejando fuera del sistema a miles de familias que podrían reducir de forma notable su factura de la luz.

Ahora ya sabes cómo puedes solicitarla para no perder dinero.