Los propietarios de viviendas en alquiler en Canarias deberán asumir los gastos de mantenimiento
La LAU establece que los propietarios deberán pagar los gastos de mantenimiento, sin posibilidad de aumentar el alquiler para disminuir la carga económica
Alejandro Navarro
La Ley de Arrendamientos Urbanos nos recuerda la obligación que posee el casero de mantener la vivienda en condiciones adecuadas para la habitabilidad. Precisamente, en el artículo 21 de esta normativa se establece la necesidad de llevar a cabo reparaciones, sin posibilidad de aumentar el alquiler. Una normativa que afecta a todo el territorio nacional, incluido Canarias.
El único caso en que el inquilino debería pagar la reforma sería que hubiese provocado un deterioro de la vivienda. Aun así, las autoridades destacan el papel del arrendador en las labores de mantenimiento. A lo largo de los años, las modificaciones de la normativa han buscado repartir costes entre ambas partes, enfocándose en la protección de los inquilinos.
El casero pagará las reparaciones en la vivienda
En concreto, el artículo 21.1 de la LAU menciona que el arrendador "está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad".
Dentro de las reparaciones que corren a cargo del casero, se incluyen averías en el sistema eléctrico, mantenimiento de fontanería o el desgaste por el paso del tiempo. Además, la ley prohíbe aumentar la renta del inmueble para costear las reparaciones. De esta forma, el casero no podría subir el alquiler a su inquilino con la excusa de cubrir estos gastos.
Las obras no deben prolongarse por más de 20 días
Sin embargo, la Ley de Arrendamientos también afectaría al inquilino, que debe notificar cualquier tipo de incidencia, además de permitir el acceso a la vivienda para realizar labores de mantenimiento. En todo caso, las reparaciones no deben durar más de 20 días, excepto en obras de mayor complejidad.
En los casos más extremos, donde el arrendatario deba abandonar su vivienda de forma temporal, el casero tendrá la obligación de reducir el alquiler durante ese período. Con estas medidas, el Ministerio de Vivienda pretende asegurar un desarrollo adecuado de las obras, e incluso reducir el riesgo de disputas.
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- La Autoridad Portuaria de Las Palmas expulsa 28 embarcaciones del Muelle Deportivo desde el año pasado
- La Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo
- El CD Mirandés - UD Las Palmas se podrá ver en Canarias: fecha, horario y dónde seguir el encuentro por TV y en streaming
- Canarias encara su primer gran fin de semana de Carnaval: regresa la calima y la Aemet activa el aviso por fuertes vientos y oleaje
- Las Palmas de Gran Canaria negocia el desalojo de dos locales en la plaza de la Música
- Un caso de superación: la historia detrás de esta perfumería de Las Palmas de Gran Canaria
- Malestar de los funcionarios con el Gobierno por bloquear sus derechos