Estos son los canarios que pueden solicitar esta prestación: hasta 1.595 euros al mes

La Seguridad Social lleva cinco años concediendo el Ingreso Mínimo Vital, una ayuda mensual destinada a las personas en situación de mayor vulnerabilidad para ayudarles a cubrir sus gastos básicos. En algunos casos, esta prestación puede alcanzar hasta los 1.595 euros al mes.

¿Te gustaría saber si puedes beneficiarte de esta ayuda? Para ello, es importante cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es la edad: pueden solicitarla las personas nacidas entre 1960 y 2002, es decir, que tengan entre 23 y 65 años. Además, al tratarse de una ayuda contra la pobreza, también es necesario cumplir una serie de condiciones económicas.

Requisitos para adquirirla

El requisito más importante es la situación económica. Para poder acceder a esta ayuda, los ingresos deben estar por debajo de unos límites que demuestren una situación de vulnerabilidad. En el caso de un adulto que viva solo, el tope es de 20.353,62 euros al año, lo que equivale a unos 1.449,39 euros mensuales.

Estos límites aumentan si la unidad de convivencia incluye a más adultos o a menores a cargo. Además de los ingresos, también se tiene en cuenta el patrimonio, ya que no se pueden superar determinados límites en bienes no societarios, como acciones, terrenos o inmuebles distintos de la vivienda habitual. Además de los requisitos económicos, para poder solicitar el Ingreso Mínimo Vital es necesario tener residencia legal y efectiva en España durante, al menos, el año anterior a la solicitud. Este requisito no se aplica a las víctimas de trata de seres humanos, explotación sexual o violencia de género.

También existe una excepción en cuanto a la edad: pueden acceder a esta ayuda las personas de entre 18 y 22 años que procedan de un centro de protección de menores. En cualquier caso, es imprescindible acreditar toda esta información para poder recibir la prestación.

¿Cuál es la cuantía que dan?

En cuanto a la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, la cantidad mínima garantizada es de 658,81 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Esta cantidad aumenta en función del número de adultos y menores que formen parte de la unidad de convivencia.

Además, existen complementos para los hogares monoparentales y para aquellos en los que alguno de sus miembros tenga una discapacidad igual o superior al 65 %. De este modo, la ayuda mensual puede llegar hasta un máximo de 1.595 euros.