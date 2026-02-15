Las aperturas de bares y restaurantes recuperan el ritmo y reciben 98 millones en microcréditos de CaixaBank

Después de años de inestabilidad en el sector de la pequeña restauración en España, de establecimientos efímeros, con muy corta vida, que acababan bajando la persiana ahogados por los problemas de gestión, por el coste de los alquileres y por falta de clientela, la tasa de cierres de bares, restaurantes y cafeterías experimentó en 2025 una mejora significativa: si el año anterior se habían registrado un promedio de 37,5 cierres diarios en todo el país, la cifra descendió a 31,1 clausuras diarias el ejercicio pasado. Otro dato que confirma la recuperación es el que ofrece MicroBank, la rama de CaixaBank especializada en financiación social, que en 2025 destinó más de 98 millones de euros en un total de 4.538 operaciones de pequeños emprendedores, que crearon algo más de 2.200 negocios.

La mayor estabilidad de este tipo de negocios de pequeño formato, que algunos analistas han atribuido al hecho de que han sido los primeros beneficiarios del contexto de contención del gasto de los consumidores, ha animado tienden a los emprendedores a poner en marcha sus proyectos personales. En los últimos dos ejercicios, "han implementado estrategias eficaces para hacer frente a las presiones económicas y a las cambiantes preferencias de los consumidores, ajustando su oferta, estructura de costes y posicionamiento de precios", aseguraba recientemente Xavier Mallol, fundador y consejero delegado de la consultora Delectatech, que el pasado 5 de febrero presentó el informe 'Resultados de la Restauración en 2025'.

Además de a la restauración, MicroBank destinó en 2025 financiación a la creación de nuevas empresas de transporte por carretera, belleza y cuidado personal, albañilería y reformas y talleres mecánicos. Al transporte por carretera dedicó 40,1 millones en microcréditos, mientras que para el sector de la belleza aportó 38,9 millones. El análisis de la evolución interanual muestra un importante crecimiento de los talleres mecánicos, que registró un aumento del 33,67% respecto a 2024, mientras que, en términos acumulados (entre 2023 y 2025), la mayor expansión correspondió a albañilería y reformas, con un incremento del 80,29% en financiación, fruto, muy posiblemente de la reactivación que ha habido en los últimos años en el sector de la construcción.

10.700 empleos generados

Como resultado del apoyo a la actividad emprendedora, los cinco sectores más financiados generaron 10.754 puestos de trabajo en 2025, informa MicroBank. La restauración lideró la creación de empleo con 4.488 nuevos puestos, seguida por belleza y albañilería. El importe medio por microcrédito se situó en 19.165 euros, alcanzando su nivel más alto en el sector del transporte por carretera, donde el promedio fue de 23.384 euros.

"Estos datos confirman que cuando la financiación se adapta a la realidad del pequeño negocio, se convierte en un motor directo de empleo y cohesión social", ha destacado Cristina González, directora general de MicroBank. "Nuestro objetivo es seguir apoyando a quienes generan actividad económica desde el territorio y contribuyen al desarrollo de sectores esenciales", ha agregado González, para quien "más allá de las cifras globales, los balances reflejan el impacto sobre familias y en sectores esenciales como la educación, la empresa social y el mundo rural, impulsando proyectos que contribuyen al desarrollo social y económico".

En términos globales, más de 30.500 iniciativas emprendedoras recibieron apoyo financiero de MicroBank, con 662,4 millones de euros, lo que supuso una inversión un 19% superior que el año anterior. Y es que, además del programa para pequeños emprendedores, la compañía cuenta con una línea de microcréditos a familias, que el año pasado registró 243.970 operaciones y un aumento del 21% respecto al ejercicio anterior, con un total de 1.672 millones de euros. El importe medio de estos créditos -enfocados a facilitar acceso a financiación a personas y hogares con dificultades para acceder al préstamo tradicional- se situó en 6.852 euros.

Noticias relacionadas

Un tercer programa de MicroBank es el destinado a estudiantes, los bautizados como créditos Skills&Education, que muestran el mayor crecimiento, con un aumento del 73% en volumen de financiación que corresponde a 2.707 operaciones por un valor total de 26,4 millones de euros.