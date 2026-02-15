La falta de personal cualificado frena la industria canaria

El futuro de la industria canaria está marcado por desafíos estructurales, especialmente la escasez de mano de obra cualificada y el déficit energético. Aunque el sector cerró 2025 con un balance positivo, consolidando el crecimiento de la producción y del empleo, los indicadores de coyuntura evidencian limitaciones que podrían condicionar su desarrollo a medio plazo. En este sentido, la falta de personal cualificado se ha convertido en la principal barrera para la actividad industrial en la Comunidad Autónoma.

Así lo muestra el Boletín Sectorial del último trimestre de 2025, elaborado por el Servicio de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que además apunta que el Índice de Producción Industrial (IPI) de Canarias registró un aumento medio del 1,2% durante el año, en línea con la media nacional del 1,3%. Datos que confirman la estabilidad de la actividad industrial.

Este crecimiento se reflejó también en el empleo: en diciembre se contabilizaron 2.378 trabajadores afiliados a la Seguridad Social y 5.283 parados registrados, lo que supone 1.709 ocupados más y 506 desempleados menos que en el mismo mes del año anterior.

Todo ello se produce en un contexto de creciente confianza empresarial, donde la industria se sitúa como el sector que registra el mayor avance en la encuesta de enero, con un crecimiento trimestral del 2,8%. Este resultado se ve favorecido tanto por el buen desempeño del último tramo de 2025 como por las previsiones de estabilidad para los primeros meses de 2026. De hecho, el 69% de las empresas espera mantener su actividad estable al inicio del año.

A juicio del presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé, «la industria canaria demuestra capacidad para crecer y generar empleo, pero ese crecimiento empieza a verse limitado por factores estructurales que requieren respuestas específicas y coordinadas». A la escasez de mano de obra, señalada ya por el 55,8% de las empresas industriales, se suma el desafío energético. Sesé destacó la importancia de consolidar un marco energético diversificado, estable, competitivo y previsible, que permita aprovechar este contexto y reforzar así la inversión industrial.

En este sentido, el presidente de la Cámara apuestó por la necesidad de continuar defendiendo y apoyando el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, considerado un instrumento esencial para compensar los sobrecostes estructurales que afrontan las empresas industriales, así como para fomentar la creación de nuevas industrias y el crecimiento en tamaño de las ya existentes.