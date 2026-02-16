Binter lanza un nuevo Bintazo: todo lo que tienes que saber

La compañía aérea Binter ha activado un nuevo Bintazo que permitirá volar fuera de Canarias a precios reducidos entre abril y junio de 2026. La promoción estará disponible hasta el 2 de marzo y ofrece billetes para viajar del 8 de abril al 15 de junio de 2026, tanto a destinos nacionales como internacionales.

La oferta incluye 18 destinos nacionales y tres internacionales, con tarifas que parten desde 21 euros por trayecto, en función de la ruta y las condiciones de compra. Como es habitual, todos los pasajeros disfrutarán del servicio diferencial de la aerolínea, con ventajas incluidas en todas las tarifas.

Vuelos nacionales desde 21 euros por trayecto

En el ámbito nacional, el Bintazo permite adquirir billetes desde 21 euros por trayecto para residentes canarios que compren ida y vuelta en la ruta con Sevilla.

En otras conexiones clave, los precios también resultan competitivos:

Valencia : desde 24 euros por trayecto para residentes, adquiriendo ida y vuelta.

: desde 24 euros por trayecto para residentes, adquiriendo ida y vuelta. Madrid: desde 26 euros por trayecto para residentes, comprando ida y vuelta.

Además, la promoción se extiende a otros destinos españoles operados por la aerolínea:

Vigo

A Coruña

Asturias

Jerez de la Frontera

Santander

Granada

Zaragoza

Murcia

Badajoz

Córdoba

Mallorca

Valladolid

Almería

Pamplona

San Sebastián

Con esta promoción, la aerolínea refuerza su conectividad entre Canarias y la Península, consolidando una red de rutas que facilita tanto viajes de ocio como desplazamientos profesionales.