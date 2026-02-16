Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Prealerta por calima en CanariasContratos de ‘time sharing’UD Las PalmasMejores restaurantes de VeguetaRatas en VeguetaDelvys Rodríguez: Las personas con cáncer viven más
instagramlinkedin

Binter lanza un nuevo Bintazo: todo lo que tienes que saber

La aerolínea activa una promoción hasta el 2 de marzo para viajar del 8 de abril al 15 de junio de 2026 a 18 destinos nacionales y tres internacionales, con precios reducidos y todas las ventajas del #ModoCanario

Binter se consolida como socio estratégico del turismo en la feria con record de visitantes

Binter se consolida como socio estratégico del turismo en la feria con record de visitantes

Mar Molina

La compañía aérea Binter ha activado un nuevo Bintazo que permitirá volar fuera de Canarias a precios reducidos entre abril y junio de 2026. La promoción estará disponible hasta el 2 de marzo y ofrece billetes para viajar del 8 de abril al 15 de junio de 2026, tanto a destinos nacionales como internacionales.

La oferta incluye 18 destinos nacionales y tres internacionales, con tarifas que parten desde 21 euros por trayecto, en función de la ruta y las condiciones de compra. Como es habitual, todos los pasajeros disfrutarán del servicio diferencial de la aerolínea, con ventajas incluidas en todas las tarifas.

Vuelos nacionales desde 21 euros por trayecto

En el ámbito nacional, el Bintazo permite adquirir billetes desde 21 euros por trayecto para residentes canarios que compren ida y vuelta en la ruta con Sevilla.

En otras conexiones clave, los precios también resultan competitivos:

  • Valencia: desde 24 euros por trayecto para residentes, adquiriendo ida y vuelta.
  • Madrid: desde 26 euros por trayecto para residentes, comprando ida y vuelta.

Además, la promoción se extiende a otros destinos españoles operados por la aerolínea:

  • Vigo
  • A Coruña
  • Asturias
  • Jerez de la Frontera
  • Santander
  • Granada
  • Zaragoza
  • Murcia
  • Badajoz
  • Córdoba
  • Mallorca
  • Valladolid
  • Almería
  • Pamplona
  • San Sebastián

Noticias relacionadas y más

Con esta promoción, la aerolínea refuerza su conectividad entre Canarias y la Península, consolidando una red de rutas que facilita tanto viajes de ocio como desplazamientos profesionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hacienda lo hace oficial: la Declaración de la Renta cambiará para siempre en 2026 para todos los contribuyentes canarios
  2. La Casa de las Semillas cambia de propietario e impulsa su esencia verde en Las Palmas de Gran Canaria
  3. La Lotería Nacional toca en Carrizal: un décimo deja 130.000 euros en Ingenio
  4. El enfado de la afición de la UD Las Palmas en Anduva: 2.200 kilómetros y un viaje de mil euros para ver el partido en un bar
  5. 20 años del primer descubrimiento en Gran Canaria
  6. Estos son algunos de los disfraces más originales de la primera salida del Carnaval de Día
  7. Vecinos de Siete Puertas arreglan el acceso a sus viviendas ante el 'abandono municipal
  8. De albañil en Telde a mostrar sus pinturas y esculturas en Francia y Burkina Faso: así es la metamorfosis artística de Garfa

Binter lanza un nuevo Bintazo: todo lo que tienes que saber

Binter lanza un nuevo Bintazo: todo lo que tienes que saber

El Toscones Corralejo aclara la agresión de su jugador al árbitro en su partido ante el Fuenlabrada del pasado sábado: "Cayó en su trampa"

El Toscones Corralejo aclara la agresión de su jugador al árbitro en su partido ante el Fuenlabrada del pasado sábado: "Cayó en su trampa"

Dramático rescate en Telde: un matrimonio y su bebé, acorralados por sus propios perros en una finca

Dramático rescate en Telde: un matrimonio y su bebé, acorralados por sus propios perros en una finca

Interceptado en La Isleta un conductor de patinete eléctrico con resina de cannabis y positivo en drogas

Interceptado en La Isleta un conductor de patinete eléctrico con resina de cannabis y positivo en drogas

¿Qué hacer este finde en Carnaval? La guía definitiva para vivir la semana grande en Canarias

¿Qué hacer este finde en Carnaval? La guía definitiva para vivir la semana grande en Canarias

Reposición en el Teatro Pérez Galdós de 'Las bodas del Fígaro', galardonada con tres Premios Réplica, en la celebración de los 50 años de España en libertad

Reposición en el Teatro Pérez Galdós de 'Las bodas del Fígaro', galardonada con tres Premios Réplica, en la celebración de los 50 años de España en libertad

El Ayuntamiento de Mogán licita las obras de mejora del cauce del Barranco de Mogán

El Ayuntamiento de Mogán licita las obras de mejora del cauce del Barranco de Mogán
Tracking Pixel Contents