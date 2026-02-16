El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: los canarios que trabajen mañana, Martes de Carnaval, y no disfruten del festivo tendrán esta recompensa de su empresa

El Martes de Carnaval es uno de los días grandes de estas fiestas y será festivo local en 46 municipios de Canarias. Esto permitirá que miles de trabajadores puedan disfrutar de una jornada no laborable y salir a celebrar. Sin embargo, aunque tu localidad haya elegido esta fecha como festivo, el Estatuto de los Trabajadores contempla que, en determinados sectores o servicios esenciales, pueda ser necesario trabajar.

En esos casos, la empresa está obligada a compensar al empleado, ya sea mediante descanso equivalente o retribución adicional, según establezca la normativa o el convenio colectivo. Muchos trabajadores no saben que, aunque les obliguen a ir a trabajar, tienen derecho a recibir una compensación justa.

La Provincia

Es importante que los empleados conozcan sus derechos para asegurarse de que se cumplan las condiciones pactadas con tu jefe.

El Martes de Carnaval es el festivo local más repetido en Canarias

El Martes de Carnaval será día festivo e inhábil para la Administración pública en 46 municipios de Canarias. Entre las localidades que han elegido esta fecha como una de sus dos fiestas locales figuran las dos capitales provinciales, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, además de numerosos municipios del Archipiélago.

Lista completa de ciudades y pueblos donde el 17 de febrero, Martes de Carnaval, será festivo local:

Tenerife

Adeje Arafo Arico Arona Candelaria El Rosario El Sauzal Fasnia Garachico Granadilla de Abona Icod de Los Vinos La Guancha La Matanza de Acentejo La Orotava La Victoria de Acentejo San Bartolomé de Abona San Cristóbal de La Laguna San Miguel de Abona Santa Cruz de Tenerife Santa Úrsula Tacoronte

Gran Canaria

Arucas Firgas Las Palmas de Gran Canaria Moya Santa Brígida Santa Lucía de Tirajana Tejeda Teror Valleseco Vega de San Mateo

Donde es festivo el 17 de febrero / La Provincia / Gobierno de Canarias

La Palma

Barlovento Breña Alta El Paso Fuencaliente de La Palma Puntagorda Puntallana Santa Cruz de La Palma

Lanzarote

Arrecife Haría San Bartolomé de Lanzarote Tías Tinajo

Fuerteventura

Puerto del Rosario

La Gomera

La Frontera San Sebastián de La Gomera

Los canarios que tengan que trabajar el Martes de Carnaval

La legislación laboral establece que todos los trabajadores tienen derecho a 14 festivos al año, de carácter retribuido y no recuperable. De esos 14 días, dos son festivos locales, fijados por cada ayuntamiento, aunque en el caso de canarias, uno es local y otro insular, establecido por el Cabildo Insular propio.

En esos casos, la norma general es el descanso, pero la empresa puede exigir trabajar si existe una causa organizativa o si el sector lo permite, como ocurre en hostelería, comercio, transporte, sanidad o servicios esenciales.

¿Pueden obligarte a trabajar en un festivo local?

Sí, siempre que esté previsto en el contrato o en el convenio colectivo aplicable. En sectores donde la actividad no se detiene, trabajar en festivos forma parte de la organización habitual. En otros casos más excepcionales, la empresa debe justificar la necesidad y comunicarlo con antelación razonable.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dejado claro que el festivo y el descanso semanal no pueden solaparse, si se trabaja un festivo, ese derecho debe compensarse de alguna forma.

Qué compensación corresponde por trabajar el martes de Carnaval

La ley no fija una cuantía exacta, pero sí establece mínimos. A partir de ahí, los convenios colectivos suelen mejorar estas condiciones.

Las compensaciones habituales son dos:

Compensación económica: Si se opta por el pago, las horas trabajadas en festivo deben abonarse con un recargo mínimo del 75% sobre el valor de la hora ordinaria, salvo que el convenio establezca un plus superior o una cantidad fija por festivo trabajado . En la práctica, muchos trabajadores reciben el salario del día más un extra específico de festividad.

Si se opta por el pago, las horas trabajadas en festivo deben abonarse con un sobre el valor de la hora ordinaria, . En la práctica, muchos trabajadores reciben el salario del día más un extra específico de festividad. Descanso compensatorio: La alternativa es sustituir el festivo trabajado por tiempo libre. La referencia legal equivale a 1,75 horas de descanso por cada hora trabajada, lo que en la práctica suele traducirse en un día y medio libre o un día completo más un complemento adicional.

Si el convenio fija la forma de compensación, esa es la que se aplica. Si no dice nada, debe existir un acuerdo entre empresa y trabajador. La empresa no puede imponer unilateralmente una opción si no está regulada.

Antes de aceptar trabajar el Martes de Carnaval, es importante que compruebes dos documentos: el convenio colectivo, donde figura el tratamiento exacto de los festivos, y el contrato de trabajo, para verificar si se contempla expresamente la prestación de servicios en días festivos.