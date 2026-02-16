Hacienda lo multa pese a que la Declaración de la Renta le sale a devolver: la Agencia Tributaria castiga a los contribuyentes canarios que la presentan tarde

La Declaración de la Renta es un trámite clave para Hacienda, ya que permite a la Agencia Tributaria comprobar si tu empresa o pagadores han aplicado correctamente las retenciones del IRPF y si has realizado operaciones que alteren tu situación fiscal, como recibir una herencia, vender o comprar un inmueble o percibir ingresos adicionales. Por ello, no presentar la declaración dentro de plazo puede acarrear sanciones, incluso en aquellos casos en los que el resultado sea a devolver para los contribuyentes canarios.

Para la campaña de la Renta 2026, correspondiente a los ingresos del 2025, la Agencia Tributaria ha actualizado las fechas, que varían según la modalidad que el contribuyente decida presentar su declaración anual de impuestos.

Fechas de la Campaña de la Renta 2026:

8 de abril de 2026 : inicio de la presentación por Internet (Renta WEB y app).

: inicio de la presentación por Internet (Renta WEB y app). 6 de mayo de 2026 : comienzo de la presentación por teléfono mediante el plan ‘Le Llamamos’, con cita previa.

: comienzo de la presentación por teléfono mediante el plan ‘Le Llamamos’, con cita previa. 2 de junio de 2026 : inicio de la atención presencial en oficinas, también con cita previa.

: inicio de la atención presencial en oficinas, también con cita previa. 25 de junio de 2026 : último día para presentar declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria.

: último día para presentar declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria. 30 de junio de 2026: cierre definitivo de la campaña.

Desde Hacienda recuerdan que este calendario es fijo, y no puedes hacer la Renta ni antes, ni después. Por eso, si te pasas, te caerán estas multas.

Hacienda recoge las multas en la normativa tributaria

La normativa fiscal es clara: siempre es mucho más barato adelantarse y presentar la declaración por iniciativa propia que esperar a recibir una notificación oficial. La Ley General Tributaria penaliza el incumplimiento, pero premia la regularización voluntaria con recargos más bajos y reducciones importantes.

Todo depende de estos dos factores: si la declaración sale a devolver o a pagar y si Hacienda ha iniciado ya un procedimiento contra el contribuyente.

Si presentas tú mismo la declaración fuera de plazo, te sale más barato

Aunque no exista un perjuicio económico para las arcas públicas, presentar la Renta fuera de plazo es una infracción formal. Si el contribuyente presenta la declaración voluntariamente, sin requerimiento previo, la sanción es de 100 euros.

Esta multa suele reducirse gracias a los descuentos por conformidad y pronto pago, quedándose habitualmente en unos 75 euros.

Las multas se encarecen si la Agencia Tributaria se da cuenta

Si es Hacienda quien detecta que no se ha presentado la Declaración de la Renta y te envía un requerimiento, la multa base asciende a 200 euros. Con las reducciones habituales, el importe final suele situarse en torno a los 150 euros.

En estos casos, aunque la declaración salga a devolver, Hacienda no descuenta automáticamente la sanción del importe a devolver, sino que realiza el ingreso completo y notifica la multa en un procedimiento independiente.

Cuando la declaración sale a pagar las sanciones varían

En este caso, Hacienda toma medidas más duras, porque si el contribuyente debía ingresar dinero y no lo hizo a tiempo, la administración distingue entre recargos y sanciones.

Si se presenta la declaración de forma voluntaria, sin requerimiento, no se impone una multa como tal, sino un recargo sobre la cantidad debida. El sistema actual funciona de forma progresiva:

Recargo del 1% si el retraso es inferior a un mes.

Un 1% adicional por cada mes completo de retraso.

A partir de los 12 meses, el recargo se fija en el 15% y se añaden intereses de demora.

Estos recargos tienen una reducción del 25% si se pagan dentro del plazo voluntario, lo que puede suponer un ahorro considerable.

Por el contrario, cuando la Agencia Tributaria envía un requerimiento por una declaración no presentada que salía a pagar, se aplican sanciones mucho más severas:

Infracción leve: multa del 50% de la cantidad no ingresada.

multa del 50% de la cantidad no ingresada. Infracción grave: sanción de entre el 50% y el 100%.

sanción de entre el 50% y el 100%. Infracción muy grave: multa de entre el 100% y el 150%.

Estas sanciones pueden reducirse si el contribuyente acepta la infracción y paga en plazo. La reducción por conformidad es del 30% y la de pronto pago del 40%, lo que puede rebajar notablemente la cuantía final, aunque nunca hasta los niveles de un simple recargo.

¿Cuánto tiempo tiene Hacienda para multar a los contribuyentes canarios?

Hacienda no se olvida de esta situación aunque pase mucho tiempo. La administración dispone de un plazo de cuatro años para revisar y exigir una declaración no presentada. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al fin del periodo voluntario de presentación, no desde el año en que se obtuvieron los ingresos.

Otro habitual que cometen los contribuyentes canarios es no presentar la declaración porque no se dispone de liquidez para pagar. Desde el punto de vista legal, esta es una de las peores decisiones posibles. Hacienda penaliza mucho más la ocultación que el impago. La mejor opción es presentar la declaración y solicitar un aplazamiento o fraccionamiento de la deuda. De este modo, se evitan las sanciones por no declarar y solo se aplican intereses de demora.

La Agencia Tributaria cruza datos de forma automática a través de empresas, bancos, notarios y registros públicos. Si tu empleador ha declarado tus ingresos, si tu banco ha informado de rendimientos financieros o si has realizado operaciones inmobiliarias, el sistema detecta rápidamente la ausencia de tu declaración.

Por eso, presentar la declaración fuera de plazo nunca es buena noticia, pero hacerlo por iniciativa propia y de manera voluntaria, reduce drásticamente el impacto económico.