Hacienda lo confirma: estos inquilinos canarios podrán deducirse más de 1200 euros en la Declaración de la Renta 2026

Los inquilinos canarios que vivan de alquiler podrán beneficiarse de una deducción de hasta 900 euros en la próxima Declaración de la Renta. Así lo ha recordado la Agencia Tributaria, que informa de que quienes tengan un contrato de arrendamiento, sin importar la fecha de cuando es, pueden aplicar la deducción estatal por alquiler de vivienda habitual, siempre que cumplan los límites de ingresos establecidos por la normativa.

Los inquilinos que cumplan estas condiciones pueden reducir de forma notable el resultado de su Declaración de la Renta de este año gracias a las deducciones nacionales y autonómicas por alquiler de vivienda habitual. Frente a lo que creen muchas personas, normativa de Canarias permite aplicar esta ventaja fiscal con independencia de la fecha del contrato.

Sin embargo, los interesados en solicitar la rebaja deben saber que para la deducción estatal, los contratos deben ser anteriores al 1 de enero de 2015. Por otro lado, cada comunidad autónoma regula su propia deducción en la declaración ante la Agencia Tributaria.

Esta es la deducción estrella para inquilinos canarios

Para la Declaración de la Renta que se presenta en la primavera de 2026, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, Canarias mantiene una de las deducciones por alquiler más potentes del país. En total, puedes reducirte hasta 1.600 euros entre las sumas de las deducciones estatales y autonómicas.

La Provincia

En cuanto a la deducción autonómica, los inquilinos pueden aplicar una deducción del 24% de todo lo pagado en alquiler durante 2025 con los siguientes límites máximos:

740 euros anuales , con carácter general.

, con carácter general. 760 euros anuales, si a 31 de diciembre de 2025 tenías menos de 40 años o 75 años o más.

Para beneficiarte de esta reducción en la Renta, debes cumplir estas condiciones con unos topes de ingresos:

Hasta 45.500 euros en declaración individual.

en declaración individual. Hasta 60.500 euros en declaración conjunta.

Existe una regla del 10% donde lo pagado en alquiler durante el año debe superar el 10% de tus ingresos (base imponible general + ahorro). Además, si recibiste subvenciones como el Bono Alquiler Joven, debes restar ese importe de lo que pagaste de tu bolsillo antes de calcular el 24%.

Esta deducción no se introduce en el apartado estatal. Debe incluirse en la suma de deducciones autonómicas, accediendo al desplegable correspondiente a Canarias y rellenando el importe del alquiler pagado junto con los datos del casero.

Además de la deducción para inquilinos, el Gobierno de Canarias mantiene beneficios fiscales vinculados al alquiler en situaciones concretas:

Movilidad laboral entre islas : deducción adicional de 300 euros si te mudaste de isla por trabajo (aplicable el año del traslado y los tres siguientes).

: deducción adicional de si te mudaste de isla por trabajo (aplicable el año del traslado y los tres siguientes). Dación en pago con alquiler social: deducción del 25%, con un tope de 1.200 euros, si perdiste tu vivienda y permaneces en ella como inquilino.

A la deducción autonómica se suma la estatal

La deducción estatal por alquiler sigue existiendo, pero únicamente bajo un régimen transitorio que deja fuera a la mayoría de inquilinos actuales. Para poder aplicarla es obligatorio cumplir las dos condiciones a la vez:

Haber firmado el contrato antes del 1 de enero de 2015 .

. Haber vivido de forma ininterrumpida en esa misma vivienda desde entonces.

Cualquier cambio de piso posterior a 2015, incluso con el mismo propietario, hace perder el derecho a esta deducción. Si se cumplen los requisitos, el Estado permite deducir el 10,05% del alquiler pagado en 2025, con una base máxima de 9.040 euros, lo que se traduce en la devolución máxima alcanza unos 908 euros anuales. Además del contrato antiguo, el contribuyente debe tener una base imponible inferior a 24.107,20 euros. Superar esa cifra elimina por completo la deducción estatal que no se aplica igual a todos:

Con ingresos inferiores a 17.707,20 euros , se accede a la deducción máxima.

, se accede a la deducción máxima. Entre 17.707,20 y 24.107,20 euros , la deducción se reduce de forma progresiva.

, la deducción se reduce de forma progresiva. Por encima de 24.107,20 euros, la deducción desaparece.

Aplicar correctamente las deducciones por alquiler puede suponer pagar cientos de euros menos en la Renta o incluso transformar una declaración a pagar en una devolución. Revisar este apartado es clave para cualquier contribuyente canario que viva de alquiler, independientemente de cuándo firmó su contrato.