La Seguridad Social lo hace oficial: el Gobierno aprueba una ayuda para los canarios nacidos a partir de 2003 que cumplan estos requisitos

La Seguridad Social ha ampliado las condiciones de acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las ayudas sociales más solicitadas en España. A partir de ahora, miles de canarios mayores de 23 años podrán solicitar esta prestación mensual, siempre que cumplan los requisitos económicos y patrimoniales fijados por el Gobierno. Según el Ejecutivo, el objetivo es reforzar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y garantizar un mayor sustento a quienes más lo necesitan. Estas son las condiciones establecidas por el Gobierno para acceder al IMV.

Este colectivo encontraba más dificultades para acceder al IMV, pero con las nuevas condiciones, lo tendrán más fácil. La Seguridad Social ha ampliado los beneficiarios de esta ayuda, aclarando en qué casos pueden solicitar la prestación, mientras los jóvenes de entre 23 y 29 años siguen viviendo con sus padres o con su tutor legal.

Así está el Ingreso Mínimo Vital en 2026

El objetivo del IMV es garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas en situación de vulnerabilidad económica. No es una cantidad fija, sino que depende del tipo de hogar y de los ingresos previos.

En 2026, el IMV se ha revalorizado un 11,4%. El Gobierno ha decidido subirlo más, ya que está vinculado a las pensiones no contributivas. En el caso de una persona sola, la cuantía máxima puede alcanzar los 733,60 euros al mes en 12 pagas, mientras que en hogares con más miembros puede superar ampliamente los 1.000 euros mensuales.

La Seguridad Social pone el foco en los jóvenes de 23 a 29 años

La principal novedad está en las condiciones para los jóvenes que aún no han formado una unidad familiar propia. A partir de ahora se concreta mejor en qué supuestos pueden pedir el IMV quienes viven con sus padres. En este tramo de edad, la ayuda se dirige a jóvenes que no tienen ingresos suficientes.

Para poder solicitar el Ingreso Mínimo Vital en este grupo de edad, es imprescindible cumplir todas estas condiciones:

Tener entre 23 y 29 años .

. Vivir actualmente con los padres o con el tutor legal .

. No estar casado , salvo que se hayan iniciado trámites de separación o divorcio.

, salvo que se hayan iniciado trámites de separación o divorcio. No estar inscrito como pareja de hecho con otra persona.

con otra persona. No formar parte de otra unidad de convivencia distinta.

distinta. Acreditar que se ha residido en España y convivido de forma independiente durante al menos los dos años anteriores a la solicitud, tal y como exige la normativa del IMV para este tramo de edad.

La Seguridad Social revisa el historial de empadronamiento para comprobar que se cumple realmente.

El IMV garantiza una renta mínima mensual. En el caso de jóvenes que acceden como unidad unipersonal, la cuantía máxima en 2026 se sitúa en torno a los 733,60 euros al mes, siempre que no tengan otros ingresos. Si existen ingresos previos, la ayuda actúa como un complemento hasta alcanzar la renta garantizada que marca la ley. Además, el IMV se paga mes a mes y puede incluir atrasos desde el mes siguiente a la solicitud si esta es aprobada.

Otros requisitos generales que siguen vigentes para el IMV

Además de las condiciones específicas por edad, los solicitantes deben cumplir los requisitos del IMV:

Residencia legal y efectiva en España durante al menos un año continuado .

. Haber agotado, si correspondía, prestaciones por desempleo o subsidios.

No superar los límites de patrimonio, que en 2026 son de 22.008 euros para una persona sola, sin contar la vivienda habitual.

Aunque el IMV está exento de tributar hasta ciertos límites, la presentación de la declaración de la renta es obligatoria para todos los beneficiarios, incluidos los jóvenes y los miembros de su unidad familiar. No hacerlo puede suponer la suspensión automática de la ayuda.

Con estos cambios, el Gobierno busca ajustar el acceso al Ingreso Mínimo Vital en una franja de edad especialmente vulnerable, pero también una de las más vigiladas por la Administración a la hora de comprobar la convivencia real y los ingresos declarados.