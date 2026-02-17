TRANSPORTES
Un tren, obligado a parar 12 minutos en Adamuz por una incidencia en el día de la reapertura de la línea Madrid-Andalucía
Según fuentes de Adif, se debió a la localización de una pieza suelta en un brazo de catenaria y ya ha sido solucionada
Un tren que cubría el trayecto Madrid–Sevilla, reabierto este martestras un mes cerrado, quedó momentáneamente detenido a la altura de Adamuz (Córdoba). Según ha informado El Confidencial, realizó una parada técnica tras detectarse una incidencia que, según fuentes de Adif, se debió a la localización de una pieza suelta en un brazo de catenaria.
En principio, se trató de una parada preventiva y el retraso acumulado fue de solodoce minutos, no afectando al resto de circulaciones en la línea.
