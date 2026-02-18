El BOE lo hace oficial: Hacienda ‘regala’ 3.000 euros a los propietarios canarios para reformar su casa si cumples con estos requisitos

Reformar tu vivienda para mejorar su eficiencia energética y reducir el consumo nunca había sido tan fácil. El Gobierno ha activado una nueva ayuda destinada a que los propietarios canarios adapten sus viviendas a los estándares europeos de sostenibilidad, en línea con los objetivos climáticos de la Unión Europea. La medida ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y permite solicitar incentivos fiscales a través de la Agencia Tributaria, siempre que se cumplan estos requisitos.

El Ejecutivo ha confirmado la prórroga de las deducciones fiscales por eficiencia energética y sigue en marcha el programa estatal de ayudas directas para mejorar la eficiencia de las viviendas habituales. Estas medidas permiten recuperar hasta 3.000 euros si realizas obras que contribuyan a hacer más ecológica tu vivienda.

Así puedes conseguir una vivienda con buena calificación en eficiencia energética / Archivo

La medida está impulsada por el Ministerio de Vivienda dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y busca acelerar la rehabilitación energética del parque residencial.

Estas son las reformas que dan derecho a la ayuda de 3.000 euros

Las actuaciones que están recogidas en la subvención son aquellas que mejoran de forma clara la eficiencia energética de la vivienda habitual. Entre las más habituales se encuentran:

Cambio de ventanas por otras con mayor aislamiento.

Sustitución o mejora del aislamiento térmico de fachadas.

Instalación de placas solares.

Obras que reduzcan el consumo energético global del inmueble.

Requisitos para accder a las ayudas / Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

Para acceder al importe máximo, la normativa exige que la reforma consiga alguno de estos objetivos:

Reducir al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable , o

, o Alcanzar una calificación energética A o B tras la obra.

Cuantías de la ayuda: el Gobierno te da hasta 3.000 euros

A nivel de ayudas directas, el programa residencial establece:

40% del coste de la actuación

Límite máximo de 3.000 euros por vivienda.

El coste mínimo de la obra debe ser de 1.000 euros.

Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas públicas, siempre que no se subvencione el mismo gasto dos veces y no se supere el coste total de la reforma.

Cuantia de subvenciones ministerio de Vivienda / Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

Además, estas ayudas pueden convivir con la deducción fiscal en el IRPF, lo que permite optimizar aún más el ahorro en la declaración de la renta.

Certificados energéticos: el requisito que lo decide todo

Uno de los puntos más importantes, y donde muchos propietarios pierden la ayuda, es la documentación técnica. El BOE deja claro que es obligatorio disponer de un certificado energético previo a la obra y otro posterior, ambos realizados con el mismo programa oficial y firmados por un técnico competente.

Claves del programa para mejorar la eficiencia energética de tu casa / Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

Estos certificados son los que permiten demostrar que la vivienda ha reducido su consumo energético o su demanda de calefacción y refrigeración, al menos en un 7%, tal y como exige el programa. Sin esta comparación oficial, la ayuda se pierde, aunque la obra esté bien hecha.

Otro requisito clave es la forma de pago. Para que Agencia Tributaria acepte la deducción:

Todos los pagos deben realizarse por transferencia bancaria o tarjeta .

. Siempre a nombre de la persona que ejecuta la obra.

El pago en efectivo invalida automáticamente el derecho a la deducción.

Plazos para pedir la ayuda

Las fechas también son determinantes:

Las obras deben finalizar antes del 31 de diciembre para aplicar la deducción fiscal.

para aplicar la deducción fiscal. En el caso de las ayudas directas, las actuaciones deben estar terminadas antes del 30 de junio de 2026 .

. La justificación técnica debe presentarse en un plazo máximo de tres meses desde la finalización.

Las comunidades autónomas gestionan las convocatorias por orden de solicitud, por lo que presentar la documentación cuanto antes es vital para obtener el ingreso y que no te quedes fuera.

Así que puedes aprovechar todas estas ventajas que ofrece el Gobierno, para hacer tu casa más eficiente y que así contamine menos, a la vez que te ahorras dinero en la factura de la luz.