El BOE lo hace oficial: queda un mes para que los canarios tengan que adaptar sus vidas durante muchos meses

El cambio de hora está cada vez más cerca y traerá días más largos y más luz por la tarde. Miles de canarios esperan este momento, ya que el adelanto del reloj permitirá que anochezca más tarde y que el sol siga presente bien entrada la tarde, facilitando actividades al aire libre y una rutina más flexible. Sin embargo, vuelve la pregunta que se repite cada año: ¿será este el último cambio de hora en España?

Durante el último cambio de hora de octubre, cuando los relojes se atrasaron una hora, volvió a abrirse el debate sobre si sería el definitivo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó en su momento la posibilidad de que España dejara de modificar el reloj y adoptara de forma permanente un horario estable. Sin embargo, cinco meses después, la discusión no se ha reactivado oficialmente, aunque todo apunta a que regresará a la agenda pública cuando se acerque de nuevo la fecha del próximo cambio horario.

¿Cuándo cambia la hora?

El próximo cambio de hora oficial será en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo. Esta noche, en los relojes de todos los canarios a la 1 pasarán a ser las 2, y en la península, a las 2 serán las tres. Esto significa que a partir de esa fecha, el sol saldrá entre las 7:30 y 7 de la mañana, y se pondrá sobre las 20:15 y 20:30 de la tarde.

Europa Press

¿Cómo afecta el cambio de hora en la salud?

El cambio al horario de verano no es solo un ajuste simbólico, ya que supone un impacto real sobre el organismo, especialmente en los primeros días, porque altera de forma brusca el reloj biológico interno, conocido como ritmo circadiano.

AGENCIA ATLAS

Los principales perjuicios se concentran en la fase de adaptación. Al perder una hora de sueño, el cuerpo tarda varios días, o incluso semanas, en sincronizarse. Esto provoca alteraciones del sueño, mayor sensación de cansancio y fatiga acumulada. A nivel médico, distintos estudios han detectado un aumento de problemas cardiovasculares, como infartos e ictus, durante los primeros días posteriores al cambio, así como un repunte de los accidentes de tráfico y laborales por la falta de concentración y reflejos. También se observan efectos sobre la salud mental, con más irritabilidad, estrés y empeoramiento temporal de cuadros de ansiedad o depresión.

Sin embargo, no todo es malo, porque una vez superado ese periodo inicial, aparecen algunos beneficios a medio plazo. Disponer de más horas de luz por la tarde favorece la actividad física al aire libre, reduce el sedentarismo y mejora los hábitos sociales. Además, la mayor exposición solar facilita la síntesis de vitamina D, clave para la salud ósea y el sistema inmunológico, y puede contribuir a una mejora del estado de ánimo en personas afectadas por la depresión estacional.

Pese a estas ventajas, el debate sigue abierto. Numerosas organizaciones médicas, como la Sociedad Mundial del Sueño, recomiendan eliminar los cambios horarios y mantener de forma permanente el horario de invierno, al considerar que es el que mejor se adapta de manera natural al ritmo biológico humano.