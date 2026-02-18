El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: los canarios que acudan a su puesto de trabajo a partir de esta hora tienen el derecho de recibir un plus en su nómina de febrero

Los trabajadores canarios que hacen su jornada laboral en horario nocturno tienen derecho a cobrar un plus salarial específico, aunque muchos lo desconocen. Este complemento compensa el perjuicio que supone trabajar en horas intempestivas, con el impacto que puede tener en la salud, la conciliación familiar y el descanso. Por ello, el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho al plus de nocturnidad para quienes cumplan las condiciones establecidas por la ley.

Trabajar de noche o de madrugada no es una elección en muchos sectores laborales. Miles de empleados deben acudir a su puesto cuando el resto descansa, ya sea en sanidad, hostelería, industria u otros servicios esenciales. En estos casos, la nocturnidad forma parte de la jornada habitual, y por ese sacrificio, la normativa contempla una retribución adicional conocida como plus nocturno.

Este es el horario de nocturnidad en España

Según el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores, se considera trabajo nocturno el realizado entre las 22:00 y las 6:00 horas, tramo a partir del cual puede generarse este complemento salarial. El mismo apartado de este documento, referido a "trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo", establece este derecho: "El trabajo nocturno tendrá una retribución específica que se determinará en la negociación colectiva, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o se haya acordado la compensación de este trabajo por descansos".

Esto es un punto de mucho debate que genera dudas a muchas personas. Los trabajadores que trabajen a partir de las 10 de la noche cobrarán más que sus compañeros, y esto es un derecho que se debe estipular en el convenio colectivo. A pesar de lo que piensan algunos canarios, no existe un plus de nocturnidad mínimo fijado por ley, pero la mayoría de expertos laborales coincide en que este extra suele rondar el 25% o del 30% en relación al horario normal.

Sin embargo, en otras empresas se debe prestar atención, porque si el convenio no regula el horario nocturno, no hay obligación legal de pagarlo. Pese a esto, en la mayoría de convenios sí contemplan este complemento salarial, aunque con importes y fórmulas diferentes.

Aunque no hay una cifra universal, en muchos convenios colectivos el plus de nocturnidad suele ser así:

Entre un 25% y un 30% sobre el precio de la hora ordinaria.

sobre el precio de la hora ordinaria. En algunos sectores se fija una cantidad fija por hora nocturna , en lugar de un porcentaje.

, en lugar de un porcentaje. En otros casos, el plus está integrado dentro del salario base, algo que debe indicarse expresamente.

Este complemento debe aparecer siempre reflejado en la nómina, de forma separada o claramente identificable. Si no aparece, puedes reclamar que te lo aclaren y te lo den.

Casos en los que no se cobra plus de nocturnidad

No todos los trabajadores nocturnos tienen derecho automáticamente a cobrar más. Hay situaciones habituales en las que el plus no se aplica:

Cuando el convenio no contempla complemento de nocturnidad.

Si el salario ya incluye un concepto global que absorbe ese plus.

En trabajos diseñados estructuralmente como nocturnos, si así lo recoge el convenio.

Eso sí, incluso en estos casos, la empresa debe respetar los límites legales sobre duración de la jornada y protección de la salud.

Trabajar de noche tiene sus riesgos / LP

El plus compensa los perjuicios en la salud

El propio Estatuto de los Trabajadores también reconoce el derecho a que "quienes trabajen en turnos nocturnos deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptada a la naturaleza de su trabajo, y equivalente al de los restantes trabajadores de la empresa".

PI STUDIO

Además, también obliga a las empresas a que garanticen "una evaluación gratuita de su estado de salud, antes de su afectación a un trabajo nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares", según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Esto es un problema real, ya que los expertos en salud laboral confiesan que trabajar de noche es más peligroso que hacerlo de día. Entre los problemas más graves que se encuentran estas personas están:

Trastornos del sueño: Dormir de día suele provocar un descanso más corto y superficial. Esto favorece el insomnio, la fatiga crónica y una sensación constante de cansancio acumulado.

Dormir de día suele provocar un descanso más corto y superficial. Esto favorece el insomnio, la fatiga crónica y una sensación constante de cansancio acumulado. Problemas metabólicos y digestivos: Comer en horarios nocturnos altera los ritmos biológicos. A largo plazo, aumenta el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, acidez, problemas intestinales y trastornos digestivos.

Comer en horarios nocturnos altera los ritmos biológicos. A largo plazo, aumenta el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, acidez, problemas intestinales y trastornos digestivos. Mayor riesgo cardiovascular: La falta de descanso prolongada eleva la presión arterial y está asociada a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas.

La falta de descanso prolongada eleva la presión arterial y está asociada a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Debilitamiento del sistema inmunológico: El sueño de mala calidad reduce las defensas naturales del organismo, incrementando la probabilidad de infecciones y enfermedades.

El sueño de mala calidad reduce las defensas naturales del organismo, incrementando la probabilidad de infecciones y enfermedades. Impacto en la salud mental y cognitiva: El agotamiento continuo y la escasa exposición a la luz solar aumentan el riesgo de ansiedad, irritabilidad y depresión. También se produce la conocida “niebla mental”, con problemas de concentración, memoria y toma de decisiones.

El agotamiento continuo y la escasa exposición a la luz solar aumentan el riesgo de ansiedad, irritabilidad y depresión. También se produce la conocida “niebla mental”, con problemas de concentración, memoria y toma de decisiones. Consecuencias sociales y familiares: El horario nocturno dificulta la vida social y familiar. La conciliación se complica, especialmente cuando el trabajador necesita dormir durante el día mientras el resto del hogar mantiene actividad normal.

El horario nocturno dificulta la vida social y familiar. La conciliación se complica, especialmente cuando el trabajador necesita dormir durante el día mientras el resto del hogar mantiene actividad normal. Mayor riesgo de accidentes: La franja entre las 3:00 y las 5:00 de la madrugada es el momento de mayor bajón físico. La somnolencia reduce los reflejos y aumenta tanto los accidentes laborales como los de tráfico al volver a casa tras el turno.

Aunque existen estrategias para minimizar estos efectos, como rutinas estrictas de sueño o control de la luz, el impacto del trabajo nocturno sigue siendo significativo.

Por eso, más allá del salario, el plus nocturno sirve para compensar el impacto demostrado sobre la salud física, mental y social de los trabajadores.