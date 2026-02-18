Hacienda lo hace oficial: el resultado de la Declaración de la Renta se adelata para los contribuyentes canarios gracias a este truco de la Agencia Tributaria

Faltan menos de dos meses para que arranque la campaña de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Los contribuyentes canarios pueden empezar a preparar la documentación necesaria para presentar su declaración, ya que a partir del 8 de abril la Agencia Tributaria abrirá el plazo de presentación. Aunque todavía queda tiempo, ya es posible consultar y comprobar cuál podría ser el resultado de la declaración de la Renta de este año con bastante antelación para saber si te saldrá a pagar o a devolver.

El asesor fiscal José Ramón López ha explicado este sencillo método para saber una estimación muy aproximada del resultado final antes de que la Agencia Tributaria publique el borrador. Solo tienes que tener a mano este documento que muchos trabajadores reciben cada año sin prestarle atención, porque pocos saben para qué sirve

El certificado de retenciones es importante para la Declaración de la Renta

Todo empieza con el certificado de retenciones, un documento obligatorio que las empresas deben facilitar a sus trabajadores y que resume toda su relación fiscal durante el año. Este certificado incluye información esencial como:

Los rendimientos íntegros del trabajo .

. Las retenciones de IRPF practicadas en nómina.

practicadas en nómina. Las cotizaciones a la Seguridad Social , que son gasto deducible.

, que son gasto deducible. Las retribuciones en especie, que también tributan aunque muchos lo desconocen.

"Con el certificado de retenciones ya puedes saber, de forma bastante fiable, si te va a salir a pagar, a devolver o más o menos cómo quedará tu declaración", explica José Ramón López.

Las personas que hayan trabajado en varias empresas deben prestar atención

Uno de los errores más comunes entre los contribuyentes es pensar que solo necesitan el certificado de su empresa actual. Sin embargo, la Agencia Tributaria exige que si durante 2025 has trabajado para varias empresas, debes pedir el certificado a todas ellas, incluso aunque ya no tengas relación laboral. Están obligadas a facilitártelo.

No tener todos los datos puede falsear por completo el resultado de la simulación.

Usa la Renta del año anterior

Para hacer la simulación es imprescindible que consultes la Renta del año anterior. Tendrás que introducir los datos del certificado de retenciones en el simulador de la Renta 2024, ya que los tramos del IRPF no se han modificado y se mantienen prácticamente idénticos para 2025. Con todo ello obtendrás un resultado que "no será exacto al céntimo", pero sí lo suficientemente preciso como para saber si te enfrentas a un pago elevado o si puedes respirar tranquilo.

Este sistema se basa exclusivamente en datos reales y en herramientas oficiales de la Agencia Tributaria.