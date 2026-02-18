Iberia Express lanza su campaña pre-verano: vuelos desde Canarias a Madrid desde 15 euros

Viajar desde Canarias a Madrid por 15 euros por trayecto vuelve a ser posible. La compañía Iberia Express ha activado una nueva campaña pre-verano con tarifas reducidas para quienes quieran volar desde Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura o La Palma a la capital de España, mientras que los trayectos desde Lanzarote parten desde los 16 euros.

La promoción, dirigida a quienes planifican escapadas antes del verano, permite comprar billetes hasta el lunes 2 de marzo para volar hasta el 18 de junio, lo que abre la puerta a viajes en primavera y a las primeras semanas de la temporada estival. Los precios indicados son por trayecto, adquiriendo ida y vuelta, e incluyen el descuento de residente ya aplicado.

La oferta se enmarca dentro de la estrategia de la aerolínea para consolidar su liderazgo en las conexiones entre Canarias y Madrid, donde opera un auténtico puente aéreo con hasta 360 vuelos semanales.

Vuelos baratos de Canarias a Madrid: precios y fechas clave

La campaña establece tarifas desde:

15 euros por trayecto desde Tenerife Norte, Tenerife Sur, Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma a Madrid.

desde Tenerife Norte, Tenerife Sur, Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma a Madrid. 16 euros por trayecto desde Lanzarote a Madrid.

Estas tarifas están disponibles para compras realizadas hasta el 2 de marzo, con posibilidad de viajar hasta el 18 de junio.

Se trata de una ventana estratégica para quienes buscan vuelos baratos a Madrid en primavera, coincidiendo con eventos culturales, escapadas de fin de semana, citas deportivas o simplemente para disfrutar de la oferta gastronómica y de ocio de la capital.

Madrid se consolida así como uno de los destinos favoritos de los viajeros canarios, tanto por motivos personales como profesionales. La amplia conectividad y la frecuencia de vuelos permiten incluso organizar viajes de corta duración con horarios flexibles.

Requisito para acceder a la oferta: pertenecer al Club Express

Para beneficiarse de estas tarifas promocionales es necesario formar parte del Club Express, el programa gratuito de fidelización de la compañía. El registro puede realizarse a través de la web oficial de Iberia Express y no tiene coste.

El Club Express ofrece:

Acceso a descuentos exclusivos .

. Promociones especiales para miembros.

Gestión personalizada de reservas y preferencias.

Descuento asegurado en las compras.

Acceso a la plataforma de entretenimiento a bordo.

Actualmente, el programa cuenta con cerca de 2,5 millones de clientes registrados, lo que lo convierte en una de las principales comunidades de viajeros frecuentes dentro del segmento low cost en España.

Además de los descuentos, los usuarios pueden agilizar el proceso de reserva y mantener actualizados sus datos, lo que facilita la compra rápida de billetes cuando se activan campañas de precios reducidos como la actual.

Conexiones desde el hub de Madrid a destinos internacionales

Desde su base en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Iberia Express no solo conecta Canarias con la capital, sino que también ofrece enlaces hacia otros destinos europeos a precios competitivos.

Entre las tarifas destacadas figuran:

Vuelos a Mánchester desde 29 euros por trayecto .

. Vuelos a Londres desde 35 euros por trayecto.

Estos precios, también por trayecto y adquiriendo ida y vuelta, refuerzan la posibilidad de utilizar Madrid como punto de conexión hacia el resto de Europa.