El precio de la gasolina y diésel hoy miércoles: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, miércoles 18 de febrero, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PLENERGY de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,915€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,915€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la isla de Gran Canaria.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la gasolinera PLENERGY tiene la Gasolina 95 a 0,915€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,915€.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, con la Gasolina 98 a 1,169€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la DISA BALOS de la isla de Gran Canaria, en Agüimes, Calle Alamendro 29, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy miércoles 18 de febrero, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación PLENERGY, donde está a 0,915€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,915€ el litro en la estación PETROPRIX.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, a la gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS, donde el litro está a 1,169€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Agüimes, Calle Alamendro 29, en la DISA BALOS, que está a 1,169€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde el diésel está a 0,915€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 0,915€ el litro en PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,249€ el litro. Otra opción está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS a 1,259€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, miércoles 18 de febrero, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,089€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,089€.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,079€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,045€ el litro. La segunda opción más barata es la estación REPSOL de Carretera FV-1 km 2 en Puerto del Rosario a 1,049€ el litro de Gasóleo A.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,095€ el litro, seguida por la estación DISA EL MATORRAL de Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8 del municipio de Antigua a 1,099€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Antigua, en la estación de servicio DISA EL MATORRAL en Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, a 1,209€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación MERCASOSA en Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20 de Puerto del Rosario a 1,250€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 18 de febrero, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 0,915€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,915€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

El diésel más barato está en PLENERGY, a 0,915€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,915€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,974€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,974€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,180€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2 a 1,196€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este miércoles 18 de febrero está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,969€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación FAST FUEL GORO a 0,969€ el litro de Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Las Palmas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Noticias relacionadas

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [18/02/2026 8:10:59]