La Seguridad Social propone que los empleados canarios de baja por enfermedades graves vuelvan progresivamente a su trabajo

La Seguridad Social estudia nuevas medidas para facilitar la reincorporación progresiva al trabajo de empleados que hayan sufrido enfermedades graves, como cáncer, ictus, infarto o fracturas de especial gravedad. Etas situaciones suelen derivar en bajas laborales de larga duración, con procesos de recuperación física y psicológica complejos. Ante este escenario, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, analiza fórmulas para adaptar la vuelta al empleo y proteger tanto la salud del trabajador como su estabilidad laboral.

Desde el Gobierno se mantiene una negociación abierta con la patronal y los sindicatos para tanto representantes de empresas como de trabajadores accedan a aplicar las medidas más oportunas para cada sector y que beneficien al mayor número de personas posibles. Según el borrador al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la Seguridad Social plantea un sistema de vuelta escalonada que afecte a todos los trabajadores, ya sea a tiempo completo o tiempo parcial.

La vuelta progresiva sería solo en estos casos

Según la propuesta, los afectados solo irían al trabajo durante el 80% o más de su jornada laboral. Para acogerte a este beneficio, el empleado deben tener una baja de al menos 180 días, unos 6 meses, con procesos médicos de "origen oncológico, isquémico cardíacos o accidentes cerebro vasculares o traumatológicos graves, incluidas situaciones post-trasplante", según establece el documento de la Seguridad Social.

Desde el ministerio han anunciado que se ha creado un observatorio para seguir la evolución de estas incapacidades de larga duración en el que participarán también patronal y sindicatos. Según explicaba el secterario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, el objetivo de este comité es estudiar qué otras enfermedades podrían introducirse en este nuevo sistema.

La Seguridad Social considera que esta vuelta tendría que ser en un plazo máximo de un mes, aunque será un médico quien determine el tiempo oportuno de regreo escalonado. Mientras dure esta circunstancia, el trabajador estará con jornada reducida con una duración que se establecerá mediante "acuerdo entre el empresario y la persona trabajadora dentro de su jornada ordinaria".

Si no se llega ningún trato, el empleado deberá recurrir a la jurisdicción social. Además, en cada convenio colectivo se pueden establecer cosas diferentes según las necesidades de cada sector. Mientras el trabajador sufra este percance, la mitad del sueldo del trabajador lo pagará la empresa y la otra mitad la Seguridad Social.

Así están actualmente las bajas en España

El sistema de bajas laborales en España ha cambiado mucho en los últimos años, especialmente para los trabajadores que afrontan enfermedades graves o procesos de recuperación largos. En 2026, la normativa vigente pone el foco no solo en la protección económica durante la incapacidad temporal, sino también en una reincorporación progresiva y segura al trabajo, evitando que el empleado vuelva a su puesto sin estar plenamente recuperado.

La ley establece que en las bajas por enfermedad común se cobra el 60% de la base reguladora entre el día 4 y el 20, y el 75% a partir del día 21. Sin embargo, en casos de patologías graves como ictus, infartos, cáncer o intervenciones quirúrgicas con hospitalización, la mayoría de los convenios colectivos obligan a la empresa a complementar la prestación hasta alcanzar el 100% del salario habitual desde el primer día.

La duración máxima de la incapacidad temporal es de 365 días. Si al cumplirse ese plazo el trabajador no está recuperado, el INSS convoca una revisión médica a través del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), conocido como Tribunal Médico. En ese punto, el organismo puede conceder una prórroga de hasta 180 días más, emitir el alta médica o iniciar un expediente de incapacidad permanente.

Una de las grandes novedades legales llegó con la Ley 2/2025. Desde su entrada en vigor, si un trabajador obtiene una incapacidad permanente, la empresa ya no puede extinguir automáticamente el contrato. Ahora está obligada a estudiar ajustes razonables del puesto de trabajo o la reubicación del empleado en otras funciones compatibles con su estado de salud. Solo si demuestra que esas adaptaciones son inviables puede plantearse la extinción del contrato. Este cambio es muy importante, y está alineando con los principios de inclusión y no discriminación.

El regreso al trabajo no es automático

Uno de los aspectos más sensibles del sistema es la reincorporación tras una baja larga. La normativa actual protege al trabajador frente a una vuelta precipitada al puesto de trabajo.

Tras un proceso prolongado, la empresa debe someter al empleado a un reconocimiento médico de reincorporación a través de su servicio de prevención de riesgos laborales o de la mutua colaboradora. Este examen evalúa si la persona está en condiciones de desempeñar sus funciones habituales y puede emitir tres dictámenes: apto, apto con restricciones o no apto. Las restricciones pueden implicar limitaciones físicas, reducción de carga de trabajo o adaptación del puesto.