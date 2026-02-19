Buenas noticias para los hipotecados el BCE toma una decisión que podría bajar el precio y los intereses de las hipotecas

El Banco Central Europeo (BCE) ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los hipotecados de Canarias. El organismo responsable de la política monetaria en la zona euro adoptó el año pasado una decisión sobre los tipos de interés que sigue influyendo en las cuotas de quienes tienen una hipoteca ahora. Además, quienes estén pensando en solicitar un préstamo inmobiliario deberán estar atentos a las próximas decisiones del BCE para evitar pagar de más en su financiación.

La decisión que el BCE tomó hace unos días fue la de mantener los tipos de interés sin cambios por quinta vez consecutiva. Esto confirma un nuevo escenario para las hipotecas. Con el precio del dinero estabilizado en el 2,15%, las cuotas dejan atrás la montaña rusa de los últimos años y entran en una fase de calma que afecta de forma muy distinta a quienes ya tienen una hipoteca y a quienes están a punto de firmarla.

Tipos estables tras las bajadas de 2025: miles de canarios respiran aliviados

En su reunión del pasado 5 de febrero de 2026, el BCE optó por la prudencia y dejó intactos los tipos oficiales tras el último recorte aplicado en junio de 2025. Desde entonces, la inflación en la eurozona se ha moderado cerca del objetivo del 2%, lo que ha permitido al organismo entrar en lo que los economistas denominan la "zona de confort" o tipo neutral. Actualmente, los tipos en Europa se sitúan así:

Tipo principal de financiación (MRO): 2,15%.

2,15%. Facilidad de depósito: 2,00%.

2,00%. Facilidad marginal de crédito: 2,40%.

Esto ha hecho que se estabilice el Euríbor, el índice de referencia para la mayoría de hipotecas en España, muy lejos ya de los máximos registrados entre 2023 y 2024.

Euríbor mensual medio en el último año / Banco Sabadell

Los canarios con una hipoteca variable son los grandes beneficiados

Los hogares con hipotecas ligadas al Euríbor son los grandes beneficiados de este nuevo escenario. Tras años de subidas bruscas, la estabilidad actual se traduce en:

Revisiones a la baja o sin cambios en la cuota para quienes revisan ahora su préstamo, ya que el Euríbor es inferior al de hace doce meses.

Menor volatilidad: con el BCE en este modo, no se esperan repuntes inesperados en el corto plazo.

Mayor previsibilidad en el presupuesto familiar, con cuotas similares durante los próximos meses.

Evolución histórica de los tipos de interés / Banco de España

Los hipotecados a tipo fijo están tranquilos y pueden renegociar

Para quienes ya tienen una hipoteca fija, el impacto es distinto:

La cuota no cambia, independientemente de lo que decida el BCE.

Sin embargo, se abre una oportunidad clara para quienes firmaron en 2023 o principios de 2024, cuando los tipos fijos rondaban el 4%.

Con los tipos actuales, muchos bancos están dispuestos a mejorar condiciones mediante subrogaciones, reduciendo el interés fijo y el coste total del préstamo.

El escenario para quienes van a pedir hipoteca en 2026: es un gran año para comparte una casa

Para los nuevos compradores, el contexto es notablemente mejor que hace un año, aunque lejos de los mínimos históricos previos a 2022. Los bancos han vuelto a competir con fuerza y el mercado ofrece varias alternativas:

Vuelve la batalla por el tipo fijo : es posible encontrar ofertas en torno al 2,50%-2,75% TAE, a cambio de cierta vinculación con nómina, seguros o recibos.

: es posible encontrar ofertas en torno al 2,50%-2,75% TAE, a cambio de cierta vinculación con nómina, seguros o recibos. Hipotecas mixtas en auge : combinan un tipo fijo muy bajo durante los primeros 5 o 10 años (entre el 1,50% y el 2,00%) y después pasan a variable. Son la opción preferida de quienes esperan más bajadas a largo plazo, pero buscan seguridad inicial.

: combinan un tipo fijo muy bajo durante los primeros 5 o 10 años (entre el 1,50% y el 2,00%) y después pasan a variable. Son la opción preferida de quienes esperan más bajadas a largo plazo, pero buscan seguridad inicial. Criterios de concesión exigentes: los bancos siguen pidiendo que la cuota no supere el 30%-35% de los ingresos netos y disponer de ahorros previos equivalentes, como mínimo, al 20% del valor de la vivienda más gastos.

El BCE se ha mantenido prudente este año, y la hoja de ruta que se marca para 2026 optimista aunque sin mucho riesgo. A corto plazo, lo más probable es que los tipos se mantengan sin cambios durante la primavera.

Ya en la segunda mitad del año, el mercado prevé una posible bajada suave, de uno o dos recortes de 0,25 puntos, si la economía europea se enfría y la inflación subyacente cae claramente por debajo del 2%.

Con los tipos estabilizados, el mensaje para las familias es claro: no se esperan grandes bajadas del Euríbor a corto plazo, pero tampoco subidas bruscas. Para quienes ya tienen hipoteca variable, el alivio ha llegado y quienes buscan financiación, 2026 se presenta como un año mucho más predecible y con más margen para negociar condiciones que hace apenas dos años.