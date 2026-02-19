La gasolina más barata de este jueves en la provincia de Las Palmas

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en la isla de Gran Canaria, a 0,915€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,915€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Hoy jueves 19 de febrero las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,169€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL a 1,179€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,915€ el litro en PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 0,915€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

La estación de H2EXAGON ESCALERITAS en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,169€ el litro. Otra opción está en Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, en la estación OCÉANO EL CARRIZAL a 1,179€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 tiene un precio de 0,915€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, jueves 19 de febrero, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación de servicio PETROPRIX a 0,915€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PETROPRIX, en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde el litro está a 0,915€.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,249€ el litro. Otra opción está en Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS a 1,259€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,079€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, jueves 19 de febrero, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,089€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,089€.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Puerto del Rosario, Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, a la gasolinera MERCASOSA, donde el litro está a 1,250€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Carretera La Oliva km 2,7, en la DISA, que está a 1,250€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,045€ el litro. La segunda mejor opción está en Puerto del Rosario, a 1,079€ el litro en BP LA HONDURA en Calle Gueldera.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy jueves 19 de febrero, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,095€ el litro. La otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a 1,145€ el litro en la estación PCAN GIL.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 0,915€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,915€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,180€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,915€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,915€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,969€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,969€ el litro en la estación FAST FUEL GORO en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,180€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,196€ el litro en Calle Alegría 2.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, jueves 19 de febrero, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,974€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Visita nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compruebe los precios de los carburantes en cada estación de servicio de las Islas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Noticias relacionadas

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [19/02/2026 8:09:04]