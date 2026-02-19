La potencia para recarga de vehículos eléctricos en Canarias crece un 79% en un año

La movilidad eléctrica continúa ganando terreno en Canarias. La potencia contratada para puntos de recarga de vehículos eléctricos conectados a la red de Endesa en el Archipiélago ha experimentado un crecimiento del 79% en 2025, al pasar de 8 megavatios (MW) a más de 16 MW en apenas un año, ha informado este jueves la compañía eléctrica.

El dato, facilitado por e-distribución, filial de redes de la compañía, refleja el impulso que está viviendo la infraestructura de recarga pública en las islas.

Más puntos de recarga y mayor consumo energético

El incremento de potencia contratada va acompañado de un notable aumento en el uso de estas instalaciones. Durante el último año, las recargas efectuadas en puntos conectados a la red de distribución de Endesa sumaron 3 gigavatios hora (GWh) en Canarias, frente a los 1,6 GWh del ejercicio anterior, lo que supone un crecimiento del 110%.

Esa energía consumida permitiría recorrer más de 16 millones de kilómetros con un vehículo eléctrico, una distancia equivalente a unas 400 vueltas completas al planeta Tierra.

También se ha incrementado el número de contratos vinculados a estos puntos de recarga en vía pública. En el último año se pasó de 116 a 179 contratos activos en Canarias, lo que representa una subida del 54%.

Evolución a nivel nacional

En el conjunto del país, la potencia contratada para recarga pública conectada a la red de Endesa creció un 44% en 2025. Si se observa la evolución de los últimos cinco años, el avance resulta aún más significativo: de 9 MW registrados a cierre de 2021 se ha pasado a 253 MW en 2025, lo que supone un aumento acumulado del 2.700%.

En cuanto al consumo, las recargas realizadas en todo el territorio nacional alcanzaron los 57,5 GWh durante el último año. Según los datos aportados por la compañía, este volumen de energía permitió evitar la emisión de unas 55.700 toneladas de dióxido de carbono (CO₂), contribuyendo así a los objetivos de descarbonización recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

El papel de las distribuidoras en el despliegue

Las empresas distribuidoras desempeñan un papel clave en el desarrollo de la red de recarga. Son las responsables de conectar a la red eléctrica la acometida que alimenta los cargadores gestionados por las empresas conocidas como CPO (Operadores de Puntos de Recarga).

La filial de redes de Endesa opera como distribuidora en comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña y parte de Extremadura, territorios que concentran el 45% de los puntos de recarga en vía pública, según datos de AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica.

Además, el número de suministros con tarifa TDVE —aplicada a titulares de puntos de recarga de acceso público, como ayuntamientos, estaciones de servicio o aparcamientos abiertos— ha aumentado un 28% en el último año en la red gestionada por e-distribución.

Menos barreras administrativas

Uno de los retos históricos del sector ha sido la complejidad administrativa para poner en marcha nuevos puntos de recarga. Para agilizar estos procesos, e-distribución participa en las mesas técnicas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y en foros sectoriales junto a Aelec.

Asimismo, forma parte del GTIRVE (Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico), impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el objetivo de eliminar trabas en los trámites autonómicos y locales.

Durante el último año, la compañía ha promovido jornadas formativas con AEDIVE, la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) y distintos CPO para simplificar procesos, resolver dudas técnicas y analizar cambios normativos.

Claves para instalar un punto de recarga

La normativa actual permite que cualquier promotor, negocio o comercio con acceso a zonas de aparcamiento desde la vía pública pueda instalar puntos de recarga.

Si la potencia eléctrica contratada es suficiente, no es necesario realizar trámites adicionales con la distribuidora. En caso de requerir mayor potencia, la gestión se tramita a través de la comercializadora eléctrica. Cuando un tercero gestiona el punto en un negocio ajeno, debe solicitar un nuevo suministro.

Existen además supuestos en los que la instalación es obligatoria, como en determinadas estaciones de servicio, aparcamientos no residenciales con un número mínimo de plazas o en corredores estratégicos como la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T).

Canarias avanza hacia la movilidad sostenible

El crecimiento de la potencia contratada y del consumo de energía para recarga en Canarias refleja una tendencia clara hacia la electrificación del transporte. En un territorio fragmentado y con alta dependencia del vehículo privado, el desarrollo de infraestructuras de recarga resulta clave para facilitar la transición energética.

La evolución de estos indicadores muestra que la red eléctrica se está adaptando progresivamente a las nuevas demandas de movilidad sostenible, en línea con los objetivos climáticos europeos y estatales.

