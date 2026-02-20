El Gobierno 'regalará' 1.400 euros al mes durante cuatro años si cumples estos requisitos: se crea una beca dedicada a estos estudiantes canarios

Pedro Sánchez lo ha hecho oficial, el Gobierno reactivará el plan de becas para jóvenes que preparan oposiciones. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, con el objetivo de que estos estudiantes cuenten con un sustento económico mensual mientras se preparan para unos exámenes especialmente exigentes. Los canarios que cumplan los requisitos establecidos podrán solicitar esta ayuda, destinada a facilitar el acceso al empleo público en igualdad de condiciones.

Muchos jóvenes deciden dar el paso hacia una oposición cuando acaban su carrera universitaria. Esto es una gran opción, pero para muchos de ellos se les hace imposible compaginar el estudio con un trabajo. Para eso nacen estas becas del Gobierno.

Las becas igualan el SMI

Las becas del Gobierno están destinadas a estudiantes de oposiciones. Estas tienen el objetivo de igualar su cuantía al Salario Mínimo Interprofesional y facilitar que los jóvenes puedan dedicarse a estudiar sin depender de su situación económica.

Estas ayudas pueden alcanzar unos 1.400 euros mensuales y se mantienen hasta cuatro años. El Ministerio explica que no están pensadas para cualquier oposición, sino para los cuerpos superiores de la Administración, donde la preparación es más larga y costosa.

Con el ingreso, el Gobierno busca que el acceso a los puestos más altos del Estado no dependa del nivel de renta familiar. Este programa ya existía y ahora se refuerza para avanzar en su objetivo.

¿Qué son estas becas y para qué sirven?

Las becas están diseñadas para que el opositor pueda mantenerse mientras se prepara, cubriendo gastos básicos como vivienda, manutención o material de estudio. De este modo, se quiere garantizar la dedicación exclusiva a la oposición, algo imprescindible en procesos selectivos que pueden prolongarse durante varios años.

Las becas están dirigidas a prepararse para la carrera judicial, entre las muchas opciones que contempla / LP

La cuantía anual ronda los 12.000 a 15.000 euros, que se traducen en unos 1.389 euros al mes, en línea con el SMI. La beca se concede inicialmente por un año, pero puede renovarse sucesivamente hasta un máximo de tres o cuatro años si se acredita progreso real en el estudio.

Estos son los posibles beneficiarios de la beca al estudio de las oposiciones

No todas las oposiciones dan derecho a estas becas. Están enfocadas en las del grupo A1, que exigen titulación universitaria y una preparación intensiva. Entre las principales se encuentran:

Jueces y Fiscales

Letrados de la Administración de Justicia y Abogados del Estado

Inspectores de Hacienda y otros cuerpos superiores del Ministerio de Hacienda

Administradores Civiles del Estado y cuerpos superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información

Cada cuerpo depende de un ministerio distinto y cuenta con su propia convocatoria anual, como las conocidas becas SERÉ del Ministerio de Justicia.

El Gobierno no concede las becas por orden de solicitud, sino en función de criterios sociales y académicos. El perfil del beneficiario está muy definido y entre los principales requisitos que se piden están:

Renta familiar baja , que es el criterio determinante.

, que es el criterio determinante. Nota media mínima en la carrera universitaria, normalmente un 6 o superior.

en la carrera universitaria, normalmente un 6 o superior. No estar trabajando , ya que se exige dedicación exclusiva al estudio.

, ya que se exige dedicación exclusiva al estudio. Estar matriculado en una academia o con un preparador profesional , lo que debe acreditarse documentalmente.

, lo que debe acreditarse documentalmente. Compromiso de progreso en la oposición para poder renovar la ayuda.

Las convocatorias se publican cada año en el Boletín Oficial del Estado y en las webs de los ministerios correspondientes. Lo habitual es que se abran entre mayo y junio, aunque los plazos pueden variar según el organismo.

La solicitud se realiza de forma telemática y suele requerir documentación sobre la renta familiar, el expediente académico y la preparación de la oposición.

Estas becas buscan romper una barrera histórica en el acceso a la función pública superior, donde tradicionalmente solo podían aguantar varios años de estudio quienes contaban con respaldo económico familiar.