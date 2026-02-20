¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy viernes?

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,915€ el litro en PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 0,915€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en la isla de Gran Canaria, a 0,915€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,915€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Hoy viernes 20 de febrero las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,169€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL a 1,179€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, a la gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS, donde el litro está a 1,169€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, en la OCÉANO EL CARRIZAL, que está a 1,179€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde el diésel está a 0,915€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 0,915€ el litro en PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy viernes 20 de febrero, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación PLENERGY, donde está a 0,915€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,915€ el litro en la estación PETROPRIX.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,079€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,079€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,089€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,089€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Arrecife, en la estación de servicio DISA AEROPUERTO en Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, a 1,195€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA CIRCUNVALACION II en Carretera Circunvalación km 0,370 de Arrecife a 1,239€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Puerto del Rosario, en la estación de servicio MERCASOSA en Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, a 1,250€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Carretera La Oliva km 2,7 de Puerto del Rosario a 1,250€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,045€ el litro. La segunda opción más barata es la estación BP LA HONDURA de Calle Gueldera en Puerto del Rosario a 1,087€ el litro de Gasóleo A.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,095€ el litro, seguida por la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 del municipio de Puerto del Rosario a 1,145€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 20 de febrero, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 0,915€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,915€ el litro.

El diésel más barato está en PLENERGY, a 0,915€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,915€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,974€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,974€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 20 de febrero está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,969€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación FAST FUEL GORO a 0,969€ el litro de Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,180€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2 a 1,196€ el litro.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Las Palmas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [20/02/2026 8:12:33]