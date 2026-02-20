El SMI en España subirá a 1.221 euros brutos mensuales a partir de hoy 20 de febrero

El nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España ya es oficial. Tal y como ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, a partir del 20 de febrero de 2026 entra en vigor la actualización que fija el salario mínimo en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 1.424,50 euros en 12 pagas. La medida, además, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, lo que implica que las empresas deberán ajustar las nóminas correspondientes desde el inicio del año.

Esta subida del SMI 2026 se enmarca dentro de la política de mejora progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos, una estrategia que el Ejecutivo ha mantenido durante los últimos años con el objetivo de acercar el salario mínimo al 60% del salario medio, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales y europeos.

Impacto directo en millones de trabajadores y en los convenios colectivos

La actualización del salario mínimo en España afecta directamente a más de dos millones de trabajadores, según estimaciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social, especialmente en sectores con menor remuneración como hostelería, comercio, agricultura o servicios. Además, su influencia se extiende de forma indirecta a convenios colectivos que utilizan el SMI como referencia salarial.

Yolanda Díaz: "La subida del SMI no destruye empleo, destruye pobreza" / La Provincia

El incremento también repercute en contratos temporales, empleadas del hogar y trabajadores eventuales, ya que el salario mínimo diario y por hora se recalcula automáticamente. Este ajuste salarial busca reforzar la protección laboral en un contexto marcado por la inflación acumulada de los últimos años y el encarecimiento del coste de vida, especialmente en vivienda y alimentación.

Desde el punto de vista jurídico, el carácter retroactivo desde el 1 de enero obliga a las empresas a regularizar las diferencias salariales correspondientes a los primeros meses del año, algo que expertos laborales recomiendan realizar cuanto antes para evitar posibles reclamaciones.

Evolución del SMI en España y contexto europeo

La subida del SMI hasta 1.221 euros continúa la tendencia al alza iniciada en 2018. Según datos oficiales del Gobierno de España y del Ministerio de Trabajo, el salario mínimo ha pasado de 735,9 euros en 2018 a superar los 1.100 euros en años posteriores, consolidando una de las mayores revalorizaciones salariales de la última década.

A nivel comparativo, los datos de Eurostat sitúan a España en una posición intermedia dentro de la Unión Europea en cuanto a salario mínimo, por debajo de países como Francia, Alemania o Países Bajos, pero por encima de varias economías del sur y del este del continente. En 2025, por ejemplo, el salario mínimo mensual en Francia superaba los 1.700 euros brutos, mientras que en Alemania rebasaba los 2.000 euros mensuales equivalentes.

La Comisión Europea ha impulsado además la Directiva sobre salarios mínimos adecuados, promovida por la Comisión Europea, que insta a los Estados miembros a garantizar salarios mínimos que permitan condiciones de vida dignas y reduzcan la desigualdad salarial.

Relación entre el SMI y el coste de la vida

Uno de los argumentos centrales para esta subida del salario mínimo interprofesional es la evolución del coste de vida. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha reflejado en sus informes sobre el Índice de Precios de Consumo que los precios de alimentos, energía y vivienda han mantenido una presión inflacionaria significativa en los últimos años, lo que ha erosionado el poder adquisitivo de los salarios más bajos.

Los salarios marcaron nuevo récord en 2024 al alcanzar los 27.558,68 euros anuales / La Provincia

Diversos estudios del Banco de España y de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos indican que los aumentos del SMI pueden contribuir a reducir la pobreza laboral, especialmente en hogares con menores ingresos. La OCDE señala en sus análisis que los salarios mínimos bien calibrados pueden mejorar la cohesión social sin efectos negativos significativos en el empleo cuando se aplican de forma gradual.

En este sentido, el nuevo SMI de 1.221 euros se alinea con la recomendación de que el salario mínimo represente entre el 50% y el 60% del salario medio nacional, una referencia utilizada por organismos europeos para evaluar la suficiencia salarial.

Qué cambia para empresas y trabajadores desde el 20 de febrero

La entrada en vigor el 20 de febrero supone que todas las empresas deberán adaptar sus tablas salariales si algún trabajador percibe una retribución inferior al nuevo mínimo legal. Esto incluye tanto contratos indefinidos como temporales, a tiempo completo y parcial, ajustándose proporcionalmente en este último caso.

Además, el nuevo SMI bruto mensual no solo afecta al salario base, sino que también influye en complementos salariales, prestaciones, subsidios y bases de cotización. Algunas ayudas sociales y prestaciones públicas utilizan el salario mínimo como indicador de referencia, por lo que su actualización puede tener efectos indirectos en el sistema de protección social.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, preside la mesa de diálogo social para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026. En Madrid, a 29 de enero de 2026. / PEDRO RUIZ/MINISTERIO DE TRABAJO

Los expertos en derecho laboral recuerdan que el SMI se refiere al salario bruto y no incluye complementos como pluses de transporte, antigüedad o incentivos, salvo que el convenio colectivo disponga lo contrario.

Efectos en la negociación colectiva y el mercado laboral

La subida del SMI 2026 también impacta en la negociación colectiva, ya que muchos convenios sectoriales ajustan automáticamente sus escalas salariales para mantener diferencias entre categorías profesionales. Esto puede provocar una revisión al alza en sectores donde los salarios base estaban cercanos al mínimo legal.

Según estudios publicados por el Ministerio de Trabajo y análisis académicos disponibles en portales como empleo.gob.es, las subidas del SMI en los últimos años han tenido un efecto especialmente positivo en jóvenes y mujeres, colectivos con mayor presencia en empleos de menor remuneración.

Al mismo tiempo, organismos como el Banco de España han señalado que el impacto en el empleo depende de factores como el ciclo económico, la productividad y el tamaño de las empresas. En contextos de crecimiento económico moderado, el efecto negativo sobre el empleo tiende a ser limitado, según informes técnicos del propio organismo.

Retroactividad desde el 1 de enero: cómo se aplicará

Uno de los aspectos más relevantes de esta medida es su retroactividad desde el 1 de enero de 2026. Esto significa que, aunque la entrada en vigor formal se produce el 20 de febrero, los trabajadores que hayan cobrado por debajo del nuevo SMI deberán recibir la diferencia salarial correspondiente a los meses ya transcurridos.

Desde el punto de vista práctico, las empresas deberán revisar las nóminas emitidas desde enero y abonar los atrasos en las siguientes liquidaciones salariales. Los expertos recomiendan conservar la documentación laboral y revisar el convenio colectivo aplicable para comprobar si el salario percibido cumple con el nuevo mínimo legal.

Perspectivas económicas y sociales tras la subida del salario mínimo

La subida del salario mínimo en España a 1.221 euros llega en un momento de recuperación económica moderada y de debate sobre el equilibrio entre competitividad empresarial y mejora del poder adquisitivo. Informes del Banco de España y de organismos europeos coinciden en que el impacto de las subidas del SMI debe analizarse junto a variables como la productividad, la inflación y la evolución del empleo.

Desde el ámbito social, sindicatos y organizaciones laborales destacan que el incremento contribuye a reducir la desigualdad salarial y la pobreza laboral, mientras que asociaciones empresariales suelen reclamar medidas complementarias como incentivos fiscales o reducción de costes laborales para pequeñas empresas.

En cualquier caso, la publicación en el BOE consolida un nuevo marco salarial mínimo que marcará el rumbo del mercado laboral en 2026. Con una cifra de 1.221 euros mensuales en 14 pagas, el nuevo SMI se convierte en una referencia clave para trabajadores, empresas y administraciones públicas, reforzando el papel del salario mínimo como instrumento central de política laboral y social en España.