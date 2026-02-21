La Agencia Tributaria activa el simulador de la Renta 2025: cómo saber si te saldrá a pagar o a devolver

La Agencia Tributaria ha puesto ya en marcha el simulador de la Renta 2025, una herramienta diseñada para que los contribuyentes puedan saber con antelación si su declaración les saldrá a pagar o a devolver antes de que comience el periodo oficial de presentación. A diferencia del borrador o del sistema de presentación oficial, este simulador no requiere identificación mediante certificado digital o clave de acceso Cl@ve, con lo que cualquier persona puede utilizarlo fácilmente desde su navegador web.

Qué es y cómo funciona el simulador

El simulador de la Renta 2025 forma parte del conjunto de aplicaciones accesibles dentro de la sede electrónica de la Agencia Tributaria y se denomina Renta Web Open Simulator. A través de este servicio, una vez dentro de la sección de simuladores, el contribuyente puede introducir datos fiscales básicos —como el NIF, estado civil, ingresos por trabajo, rendimientos de capital, actividades económicas o situación familiar— para obtener una estimación orientativa del resultado final de la declaración.

A diferencia del modelo oficial, que sí exige identificación y validación de los datos, el simulador actúa como una vista previa de la campaña de la renta, con una función puramente informativa y de planificación financiera. Esto significa que los resultados que ofrece no se guardan en los sistemas de Hacienda ni constituyen una declaración oficial, pero sí permiten planificar mejor la declaración definitiva y preparar la documentación necesaria con tiempo.

Ventajas clave del simulador

Una de las ventajas más destacadas de esta herramienta es que no es necesario contar con certificado digital, DNI electrónico ni con la plataforma de identificación Cl@ve. Esto elimina una de las barreras más habituales en el acceso a los servicios tributarios online, especialmente para usuarios que no manejan con frecuencia estos sistemas o que han tenido problemas con ellos en campañas anteriores.

Asimismo, al finalizar la simulación, el contribuyente puede descargar un PDF con los resultados, que incluye cifras clave como la cuota íntegra, las retenciones aplicadas y el resultado final estimado. Si el número aparece con signo negativo, significa que la declaración saldría a devolver; si no, el contribuyente deberá pagar esa cantidad.

¿Para quién es útil esta herramienta?

El simulador resulta especialmente útil para varios perfiles de contribuyentes:

Quienes quieren planificar sus finanzas antes de que abra oficialmente la campaña de la Renta (desde el 8 de abril al 30 de junio de 2026).

antes de que abra oficialmente la campaña de la Renta (desde el 8 de abril al 30 de junio de 2026). Personas con cambios fiscales importantes , como cambio de empleo, variaciones en retenciones o nuevos ingresos por alquileres o inversión.

, como cambio de empleo, variaciones en retenciones o nuevos ingresos por alquileres o inversión. Contribuyentes que desean comparar escenarios, por ejemplo, entre declaración individual o conjunta, o evaluar el impacto de distintas deducciones y mínimos personales.

Además, al no requerir identificación, el simulador es accesible para una mayor cantidad de usuarios, incluso aquellos que no tienen experiencia con la firma electrónica o con sistemas de autenticación digital.

El calendario de la Renta 2025

Aunque el simulador ya está activo, la campaña oficial de la Renta 2025 —correspondiente al ejercicio fiscal del año 2025— comenzará el 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio de 2026, periodo durante el cual los contribuyentes podrán presentar sus declaraciones de forma telemática, telefónica o presencial, con cita previa en estas últimas modalidades.

Esto significa que el simulador se adelanta a la campaña y ofrece un espacio de tiempo valioso para ajustar posibles errores, reunir justificantes y optimizar deducciones antes de formalizar la declaración. Entre las deducciones que pueden influir en el resultado están las relacionadas con familia numerosa, compra de vivienda, donativos o deducciones autonómicas específicas, que varían según la comunidad autónoma.

Limitaciones y recomendaciones

Pese a su utilidad, es importante destacar las limitaciones del simulador. Al no estar vinculada a los datos fiscales reales de Hacienda y no requerir autenticación, la herramienta no valida los datos introducidos. Esto implica que si se ingresan cifras incorrectas o incompletas, el resultado obtenido puede no coincidir con la declaración oficial cuando esta se presente.

Por ello, expertos fiscales y asesores recomiendan usar el simulador como guía, pero siempre contrastándolo con los datos fiscales oficiales —que sí estarán disponibles una vez que la campaña esté activa— o con herramientas complementarias si se desea un cálculo más detallado. También es recomendable tener en cuenta los cambios legislativos en materia de IRPF o retenciones que puedan afectar a la declaración de este año.

Datos y estudios para contextualizar

Según datos oficiales de la Agencia Tributaria y estadísticas fiscales publicadas por organismos españoles y europeos, el porcentaje de contribuyentes que reciben devolución en sus declaraciones de IRPF suele rondar entre el 60 % y el 70 %, especialmente entre trabajadores por cuenta ajena con pocas deducciones fuera de las comunes. Aunque estas cifras varían según el año y la estructura económica, estos patrones ayudan a entender por qué muchos contribuyentes están interesados en anticipar el resultado de su declaración.

A nivel europeo, estudios como los del Eurostat sobre tasas de presión fiscal reflejan que los sistemas tributarios de los países de la Unión Europea presentan niveles de complejidad crecientes, lo que hace que herramientas de simulación y planificación fiscal sean cada vez más relevantes tanto para particulares como para asesores fiscales.

Cómo acceder al simulador paso a paso

Entra en la sede electrónica de la Agencia Tributaria .

. Busca la sección “Simuladores” dentro de “Todos los procedimientos”.

dentro de “Todos los procedimientos”. Selecciona el Renta Web Open Simulator .

. Introduce tu NIF, estado civil, ingresos y otros datos solicitados .

. Revisa los resultados y descarga el PDF con el desglose de cifras.

La activación del simulador de la Renta 2025 representa una ventaja significativa para los contribuyentes españoles, al permitir una anticipación clara y sin complicaciones del posible resultado fiscal de su declaración. Al prescindir de requisitos de identificación digital compleja, la herramienta amplía su accesibilidad y facilita la planificación financiera personal. Sin embargo, su carácter orientativo y la ausencia de validación de datos subrayan la necesidad de usarlo como complemento a otros recursos fiscales y, cuando llegue el momento, a la declaración oficial.