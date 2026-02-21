Haciendarefuerza el control sobre el dinero en efectivo: la Agencia Tributaria vigila de cerca estas operaciones bancarias

Hacienda ha vuelto a poner el foco en el uso del dinero en efectivo, y los contribuyentes canarios deben prestar especial atención a los límites y obligaciones que establece la Agencia Tributaria para evitar el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Para ello, el Fisco intensificará el control sobre los pagos en metálico, las operaciones con tarjeta y los movimientos bancarios, reforzando la vigilancia sobre cualquier transacción sospechosa.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había anunciado que en 2026 se intensificaría el control sobre los pagos realizados mediante Bizum, el sistema de transferencias instantáneas entre particulares que, en muchos casos, era utilizado por autónomos y pequeños negocios para cobrar servicios.

Según ha explicado la propia Agencia Tributaria, algunas de estas operaciones se realizaban al margen de los controles fiscales, utilizando este método para ocultar ingresos y evitar su declaración como IRPF. Por ello, Hacienda aplicará el mismo nivel de vigilancia de los Bizum al resto de operaciones financieras, reforzando el seguimiento de estas transacciones para detectar posibles irregularidades.

Hacienda sí permite que sigas sacando dinero, aunque con estas restricciones

Pese a lo que muchos creen, la Agencia Tributaria dice que no es ilegal retirar dinero del banco, ni existe la obligación de notificarlo al Fisco. Para ello, la administración sí tiene mecanismos que permiten detectar cuándo se están cometiendo fraudes.

Como novedad, desde este año son los bancos los que deben de informar a Hacienda sobre los movimientos sospechosos que superen estas cantidades:

Cajero del banco: Ingresos o retiradas en efectivo superiores a 3.000 euros en tu cuenta personal o en la de cualquier contribuyente .

Ingresos o retiradas en efectivo . Pagos y consumo: Operaciones realizadas con billetes de 500 euros en compras, viajes, servicios.. .

Operaciones realizadas con . Viajes dentro o fuera de España: Movimientos de efectivo en desplazamientos, desde 10.000 euros al entrar o salir de España y a partir de 100.000 euros dentro del territorio nacional, mediante el modelo S1.

Estos límites no son nuevos, pero desde este año, la nueva ley que está publicada en el BOE obliga a las entidades bancarias a mandar al Ministerio de Hacienda más información detallada y recurrente sobre ciertos movimientos financieros relacionados con lo anterior.

La clave que deben conocer todos los ciudadanos está en que a partir de ahora, la Agencia Tributaria cruzará los datos fiscales personales de diferente manera: comparará lo que una persona ingresa, gasta o retira en efectivo de banco con lo que pone en la Declaración de la Renta en relación con el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades.

La mejor noticia para los contribuyentes canarios es que Hacienda seguirá sin multarte por sacar dinero en efectivo, ya que no existe ninguna norma que sancione esta operación. Pese a esto, si la Agencia Tributaria entiende que no justificas la procedencia del dinero, sí podría caerte una cuantiosa multa que iría en proporción a la cuantía defraudada.

Aunque el pago con tarjeta ha ganado terreno en los últimos años, el dinero en efectivo sigue siendo uno de los medios de pago más habituales en España. Precisamente por su menor trazabilidad, Hacienda ha puesto el foco en este tipo de operaciones, ya que billetes y monedas continúan moviendo a diario grandes cantidades de dinero, lo que dificulta su control y los convierte en un punto clave en la lucha contra el fraude fiscal.