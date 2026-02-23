El BOE lo hace oficial: estos trabajadores canarios tendrán una paga extra en febrero

Muchos trabajadores canarios tendrán una 'paga extra' este mes de febrero gracias a la aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya tiene publicado el Real Decreto 126/2026, donde se incluyen las cuantías del nuevo salario base, que se pagarán con carácter retroactivo.

La subida del SMI tendrá un efecto inmediato en las nóminas de miles de trabajadores en Canarias. La actualización no solo eleva el sueldo mensual mínimo, sino que también obliga a las empresas a abonar en febrero una paga extra por los atrasos de enero, al aplicarse con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

El nuevo salario mínimo: cuánto se cobra desde febrero

Con la actualización aprobada, las personas que trabajen a jornada completa de 40 horas semanales cobrarán, mínimo, estas cantidades:

En el caso de 14 pagas , el salario mínimo queda fijado en 1.221 euros brutos al mes .

, el salario mínimo queda fijado en . Para quienes cobran en 12 pagas , la cuantía mensual asciende a 1.424,50 euros brutos .

, la cuantía mensual asciende a . En términos anuales, el SMI se sitúa en 17.094 euros brutos.

Esto supone un incremento de 37 euros brutos al mes respecto al salario mínimo anterior, una subida que se notará en sectores como la hostelería, el comercio o los servicios. El nuevo salario mínimo se aplica de forma proporcional a la jornada. Es decir, quien trabaje menos de 40 horas semanales cobrará el SMI ajustado a su número de horas.

Otra de las claves de esta subida es que el salario mínimo no tributará en el IRPF, una medida que busca evitar que el aumento salarial se diluya con los impuestos. Sin embargo, hacer la declaración de la renta puede ser beneficioso para muchos trabajadores canarios, ya que pueden existir deducciones autonómicas o situaciones personales que puede hacer que salga a devolver.

La paga extra de febrero: hasta 74 euros más en la nómina

Uno de los puntos clave de esta subida es su efecto retroactivo. Al entrar en vigor desde el 1 de enero, las empresas están obligadas a compensar el mes de enero en la nómina de febrero.

Esto significa que los trabajadores que ya estaban cobrando el SMI recibirán 37 euros correspondientes a la subida de febrero más otros 37 euros por los atrasos de enero.

En total, los beneficiarios ingresarán 74 euros brutos adicionales que deberán reflejarse en la nómina de febrero, siempre que se trate de una jornada completa.

Existe preocupación entre los trabajadores por la posible absorción de complementos salariales con la subida del SMI. De momento, según lo publicado en el BOE, no se recoge que los complementos puedan ser absorbidos automáticamente por este incremento.

Esto significa que, salvo cambios posteriores o especificaciones en los convenios colectivos, la subida del salario mínimo debería sumarse al salario base sin afectar a otros pluses ya consolidados.