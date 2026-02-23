Los canarios que viajen al Reino Unido desde pasado mañana deberán presentar este nuevo documento obligatorio en la frontera británica

Los canarios que viajen al Reino Unido por turismo o trabajo a partir de esta semana deberán cumplir un nuevo requisito antes de subirse al avión cruzar la frontera británica. A partir del miércoles 25 de febrero, quienes se desplacen a Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte tendrán que solicitar y obtener la ETA (Electronic Travel Authorisation), una autorización electrónica obligatoria para poder entrar y permanecer en estos territorios por estancias de corta duración.

Viajar al Reino Unido dejará de ser tan sencillo como hasta ahora para los residentes en Canarias, porque sin este permiso, no se podrá realizar el viaje. La medida, impulsada por el Gobierno del Reino Unido, supone un cambio profundo en los desplazamientos turísticos y profesionales desde las islas hacia uno de sus destinos internacionales más habituales.

¿Qué es la ETA y para qué sirve?

La ETA no es un visado, es un permiso electrónico de viaje obligatorio para los ciudadanos que hasta ahora podían entrar en el Reino Unido sin visa, entre ellos los españoles. Está pensada para estancias cortas de hasta seis meses, ya sea por turismo, visitas familiares, negocios o estudios de corta duración.

Una vez concedida, la ETA queda vinculada electrónicamente al pasaporte, por lo que no es necesario llevar ningún documento físico adicional.

La fecha clave es 25 de febrero de 2026

Aunque este sistema empezó a aplicarse a algunos ciudadanos europeos en 2025, desde el 25 de febrero de 2026 ya será obligatorio para todo el mundo.

Las aerolíneas y operadores de transporte que vuelan desde Canarias al Reino Unido tendrán prohibido permitir el embarque si el permiso no figura como aprobado en el sistema. No bastará con haberla solicitado, tiene que estar concedida. La ETA afecta a un colectivo muy amplio de viajeros:

Ciudadanos españoles y del resto de la Unión Europea, incluidos los residentes en Canarias.

Bebés y menores de edad, sin excepción.

Pasajeros en tránsito que hagan escala en aeropuertos británicos, incluso sin salir de la zona internacional.

Viajeros por turismo, trabajo puntual, estudios cortos o visitas familiares.

Ciudadanos de países tradicionalmente exentos de visado como Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia o varios países de América Latina.

Quedan excluidos los ciudadanos británicos e irlandeses, los residentes legales en el Reino Unido con estatus de asentado o preasentado y las personas que ya necesitan un visado tradicional por motivos laborales o académicos de larga duración.

¿Cómo se solicita la ETA paso a paso?

La solicitud se realiza de forma completamente digital y es individual para cada viajero. El trámite oficial se hace a través de la UK ETA app, la aplicación del Gobierno británico, o mediante la web oficial GOV.UK. Las autoridades recomiendan evitar intermediarios no oficiales.

El solicitante necesita:

Pasaporte en vigor (preferiblemente biométrico).

Correo electrónico y número de teléfono.

Hacerse una foto facial desde el móvil.

Escanear el pasaporte con la cámara o el chip NFC.

Responder a preguntas de seguridad y datos personales.

El coste oficial es de 16 libras esterlinas y el permiso suele aprobarse en minutos, aunque se recomienda solicitarlo con al menos tres días laborables de antelación. La ETA tiene una validez de dos años o hasta que caduque el pasaporte.

¿Cuántos canarios se verán afectados por la ETA?

Cada año pasan por los aeropuertos canarios unos 6 millones de pasajeros con destino al Reino Unido, según datos de AENA, aunque la mayoría son turistas británicos que regresan a su país.

En cuanto a residentes, desde toda España viajaron unos 2,6 millones de personas al Reino Unido en 2024. El flujo es constante gracias a la gran conectividad aérea. Escapadas a Londres, viajes para aprender inglés o visitas a familiares hacen que miles de Canarios deban adaptarse a este nuevo requisito.

La implantación definitiva de la ETA supone un nuevo filtro migratorio que obliga a los canarios a planificar con mayor antelación cualquier viaje al Reino Unido. Sin el permiso aprobado, no habrá margen de maniobra en el aeropuerto.

De este modo, la ETA se convierte en la nueva llave de entrada obligatoria al Reino Unido para miles de viajeros desde Canarias.