Digi dispara un 20% sus ingresos en España, hasta 929 millones, y roza ya los 11 millones de clientes

Digi sigue ganando tamaño en España. La reina de las telecos ‘low cost’ sumó más ingresos, más rentabilidad y más clientes en el mercado español. La filial del grupo de origen rumano elevó su facturación en España hasta los 929 millones de euros el año pasado, con un fuerte incremento del 19%, y registró un resultado bruto de explotación (ebitda) de 175 millones, un 15% más. La compañía también presume de haber registrado un beneficio neto en el mercado español, pero sin desvelar el importe concreto en sus resultados preliminares anuales.

La operadora ha ejecutado inversiones por un total de 468 millones de euros en el conjunto del año, un 63% más que en 2024, destinados principalmente a la ejecución de su plan de despliegue de redes de fibra óptica y también para la adquisición de espectro de telefonía móvil y la implantación de su propia red de móvil, cuya puesta en marcha dio comienzo el pasado 1 de julio. "Estos resultados confirman la solidez de nuestro modelo de negocio y nuestro nivel de inversión, explica por qué Digi es hoy un operador de referencia en España”, subraya el consejero delegado de Digi España, Marius Varzaru.

Digi sigue siendo la compañía que con más fuerza crece en número de usuarios. La compañía sumó más de 2,39 millones de clientes el año pasado, con lo que la teleco ya supera los 10,8 millones de contratos en el conjunto de sus servicios (7,26 millones de clientes de móvil y 2,58 millones de fibra, un 28,4% más en un solo ejercicio. En 2025 el grupo volvió a batir su récord de portabilidades (clientes arrebatados a sus rivales y que mantienen su número de teléfono móvil), con un saldo neto de más de 994.000 cambios de línea procedentes de otras telecos, un 7,7% más.

Sin embargo, la estrategia de tarifas agresivas y de mantener precios mientras incrementa las prestaciones del servicio sobre la que se basa el crecimiento de la compañía también deja ver algunas costuras. Y es que la compañía ha sufrido una caída del ingreso medio mensual por cada cliente (arpu) hasta 7,9 euros, un 9% menos que los 8,7 euros del año anterior.

Al cierre del año pasado, Digi superó ya las más de 75 tiendas propias en toda España, todas ellas atendidas por personal contratado directamente por la compañía. La compañía es el segundo operador en número de empleados, con más de 11.000 profesionales contratados directamente, entre los que se encuentra personal de infraestructura para el despliegue de su propia red de fibra y sus 'call center' propios.

La matriz entra en pérdidas

Digi Communications, la corporación matriz rumana, entró en pérdidas el año pasado y registró unos números rojos antes de impuestos de 33 millones, frente al beneficio de 530 millones del ejercicio anterior, por la falta de extraordinarios, los mayores costes financieros y las inversiones para crecer en algunos mercados, singularmente Portugal y Bélgica.

Los resultados preliminares del grupo Digi, que incluyen las cifras de su actividad en todos los mercados en los que opera la empresa, adelantan unos ingresos totales de 2.274,7 millones de euros en 2025, lo que representa un descenso del 2,4% en comparación con los 2.331 millones de euros de 2024. La compañía cerró el año pasado con un ebitda ajustado de 709 millones de euros, es decir, un 4,3% más que los 680 millones de euros del curso previo. La deuda neta del grupo rumano a 31 de diciembre de 2025 alcanzó los 1.872 millones de euros, un 36% más que los 1.376 millones de euros con los que cerró 2024. Y las inversiones del grupo alcanzaron los 798 millones de euros el año pasado, un 9,8% menos en comparación con los 885 millones de euros del ejercicio anterior.