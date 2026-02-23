El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no tendrá el mismo impacto en todos los trabajadores, ya que la cuantía final dependerá de la jornada laboral. El salario que se cobrará a final de mes variará en función de si el empleado trabaja a jornada completa o parcial. Los empleados canarios pueden consultar la tabla publicada por el asesor laboral José Ramón López, en la que se detallan las nuevas cuantías según las horas trabajadas, conforme a lo confirmado por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz.

El departamento de Empleo acordó con los sindicatos una subida del 3,1% del SMI respecto a 2025, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Así ha subido el SMI / EP Data

Esto supone que los empleados que perciban el salario mínimo a jornada completa notarán un incremento aproximado de 37 euros mensuales en 14 pagas, hasta alcanzar los 1.221 euros brutos al mes. En el caso de jornadas parciales, la cantidad se reducirá de forma proporcional a las horas trabajadas.

Así será la subida del SMI: cuanto más trabajes, más cobras

El incremento, que entra en vigor en esta nómina de febrero pero con carácter retroactivo desde el 1 de enero, se aplica de forma proporcional en función de la jornada laboral, por lo que no solo impacta a quienes trabajan a tiempo completo, sino también a los empleados a tiempo parcial.

Para una jornada completa de 40 horas semanales, el SMI en 2026 queda fijado en:

1.424,50 euros brutos al mes si las pagas extras están prorrateadas (12 pagas).

si las pagas extras están prorrateadas (12 pagas). 1.221 euros brutos al mes si se cobran en 14 pagas.

si se cobran en 14 pagas. 17.094 euros brutos al año.

Estas cifras suponen un aumento anual de algo más de 500 euros respecto al año anterior y sirven como referencia para calcular el salario mínimo en contratos de menos horas.

La ley establece que el SMI debe aplicarse de manera proporcional a la jornada. Esto implica que, aunque trabajes menos de 40 horas semanales, existe un salario mínimo legal que tu empresa está obligada a respetar.

Según la tabla oficial del SMI 2026, las cuantías quedan así:

10 horas semanales: 356,13 € al mes (12 pagas) y 4.273 € al año.

356,13 € al mes (12 pagas) y 4.273 € al año. 15 horas semanales: 534,18 € al mes y 6.410 € anuales.

534,18 € al mes y 6.410 € anuales. 20 horas semanales: 712,25 € al mes y 8.547 € al año.

712,25 € al mes y 8.547 € al año. 25 horas semanales: 890,31 € al mes y 10.683,75 € anuales.

890,31 € al mes y 10.683,75 € anuales. 30 horas semanales: 1.068,38 € al mes y 12.820,50 € al año.

1.068,38 € al mes y 12.820,50 € al año. 35 horas semanales: 1.246,44 € al mes y 14.957,25 € al año.

1.246,44 € al mes y 14.957,25 € al año. 40 horas semanales: 1.424,50 € al mes y 17.094 € al año.

Estas cantidades representan el suelo básico legal, independientemente de lo que marque el convenio colectivo, salvo que este establezca importes superiores.

Cuantías de las subidas del SMI / EP Data

Retroactividad del SMI y atrasos en la nómina

Aunque la subida entra en vigor oficialmente en febrero, el acuerdo fija su aplicación desde el 1 de enero de 2026. Esto significa que:

La nómina de febrero ya debe reflejar el nuevo salario mínimo.

La empresa está obligada a abonar los atrasos correspondientes al mes de enero si el trabajador cobró con las tablas antiguas.

Este ajuste debe aparecer de forma clara en la nómina, normalmente bajo un concepto específico de 'atrasos SMI'.

Uno de los puntos que genera más dudas es la fiscalidad. El asesor laboral recuerda que, aunque se ha anunciado que el nuevo SMI será exento de tributar en el IRPF, esta exención aún debe quedar reflejada de forma expresa en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Si finalmente no se ajusta el mínimo exento, parte de la subida podría diluirse en las retenciones de Hacienda, reduciendo el impacto real en el salario neto.

Cuando te llegue el ingreso de este mes, revisa la nómina y comprueba que las retenciones se ajustan correctamente a la nueva subida del SMI en función de las horas trabajadas.