Álvarez-Pallete cobró 44,5 millones tras dejar la presidencia de Telefónica

idente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, cobró 44,5 millones de euros tras su salida de la operadora en 2025, según detalla el informe de remuneraciones remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esta cantidad, 23,62 millones de euros fueron abonados en metálico, mientras que 13,1 millones fueron vinculadas a sistemas de ahorro y 7,8 millones se destinaron al beneficio bruto derivado de acciones o instrumentos financieros consolidados. En total, Telefónica desembolsó 78,3 millones de euros por el relevo tanto de Álvarez-Pallete coo el del entonces consejero delegado del grupo, Ángel Vilà.
En paralelo, su actual presidente, Marc Murtra, percibió una retribución de 5,23 millones de euros durante su primer año al frente del grupo de telecomunicaciones, donde lideró el nuevo Plan Estratégico Transform & Grow 2026-2030 de la multinacional.
Álvarez-Pallete abandonó el cargo después de dirigir a la operadora durante casi nueve años y tras su renombramiento por parte de la presidencia en enero de 2025. Este cambio en la cúpula también coincidió con el cese del entonces consejero delegado Ángel Vila, que recibió una remuneración de 33,9 millones de euros, una cifra que también incluye los 17,4 millones de euros en indemnización, además de 6,5 millones en acciones. En este sentido, tanto Álvarez-Pallete y Vilà han percebido indemnizaciones equivalentes a cuatro anualidades de su salario.
Entre otras cifras que ha comunicado el grupo al regulador, Telefónica registró unas pérdidas netas atribuidas equivalentes a los 4.318 millones de euros en 2025 mientras que ingresó 35.119 millones de euros.
