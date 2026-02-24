Hacienda lo hace oficial: la Agencia Tributaria permite deducirte hasta 1.350 euros en la Declaración de la Renta con este seguro que tienen miles de contribuyentes canarios

Miles de contribuyentes canarios pueden deducirse más de 1.000 euros en la Declaración de la Renta de este año gracias a un seguro que muchos ya tienen contratado. La Agencia Tributaria recuerda que esta es una de las deducciones más desaprovechadas cada año, ya sea por desconocimiento o por no revisar correctamente el borrador. Por ello, Hacienda explica cómo beneficiarse de esta ventaja fiscal y qué requisitos deben cumplirse para aplicarla sin errores.

La Declaración de la Renta de 2026 llega con oportunidades fiscales poco conocidas. Una de ellas es la posibilidad de deducirse el seguro de hogar, una ventaja que puede suponer un ahorro de hasta 1.356 euros al año, pero que solo está al alcance de quienes cumplen unos requisitos muy concretos.

Así puedes aplicar la deducción del seguro de hogar

El seguro de hogar está vinculado a la deducción por inversión en vivienda habitual, una ventaja fiscal que solo conservan quienes compraron su casa antes del 1 de enero de 2013. El asesor fiscal José Ramón López explica que en estos casos, Hacienda permite sumar el coste del seguro de hogar a la base de la deducción de la hipoteca, siempre que cumpla determinadas condiciones.

Esto se debe a que el seguro se considera un gasto asociado a la financiación de la vivienda, no un gasto doméstico general.

Pese a la gran ventaja de ahorro que supone, no todos los contribuyentes canarios propietarios de un hogar pueden beneficiarse de este ahorro. Para poder deducir el seguro de hogar, es imprescindible cumplir todos estos requisitos:

La hipoteca debe haberse firmado antes de 2013 .

. La vivienda debe ser la vivienda habitual del contribuyente.

del contribuyente. El seguro de hogar debe estar vinculado a la hipoteca , es decir, exigido o asociado por la entidad bancaria.

, es decir, exigido o asociado por la entidad bancaria. El contribuyente debe seguir aplicándose la deducción por vivienda habitual en el IRPF.

Si falta alguno de estos elementos, el seguro de hogar no es deducible, aunque se pague todos los años.

¿Cuánto dinero puedes recuperar con esta deducción?

La normativa permite aplicar una deducción del 15% sobre una base máxima anual de 9.040 euros. Dentro de esa base se incluyen:

Las cuotas de la hipoteca.

Los intereses del préstamo.

El importe del seguro de hogar vinculado a la hipoteca.

Esto se traduce en una deducción máxima de 1.356 euros al año en la declaración de la renta. Si el contribuyente no alcanza el límite con la hipoteca, el seguro de hogar puede ayudar a completar esa base máxima, aumentando el importe que Hacienda devuelve o reduce a pagar.

No todos los seguros del hogar son deducibles

Muchas personas creen que cualquier seguro de hogar es deducible, pero no es así. Si el seguro se contrató de forma voluntaria, sin relación con la hipoteca, no se puede incluir en la deducción. Por eso, José Ramón López explica que es fundamental revisar estos puntos del seguro:

La escritura del préstamo hipotecario.

Las cláusulas de vinculación bancaria.

Los recibos del seguro y a nombre de quién están emitidos.

En caso de comprobación, la Agencia Tributaria puede exigir que se demuestre esa vinculación con la hipoteca.

Recuerda que, aunque no estés obligado a presentar la renta, aplicar correctamente esta deducción puede hacer que la Renta salga a pagar o a devolver.