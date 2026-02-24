Miles de jubilados canarios pueden ahorrarse hasta un 75% en su Declaración de la Renta 2026 si cumplen estos requisitos de la Agencia Tributaria

Los jubilados canarios pueden aplicar una importante deducción en la Declaración de la Renta de este año, aunque muchos desconocen que tienen derecho a ella. La Agencia Tributaria permite deducir hasta un 75% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en determinados supuestos vinculados a seguros colectivos contratados por la empresa, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa. Esta ventaja fiscal puede suponer un ahorro significativo en la cuota final a pagar.

La Disposición Transitoria Undécima de la Ley 35/2006 del IRPF contempla este gran ahorro que está en el régimen fiscal anterior para lo contratado antes del 20 de enero de 2006. Hacienda recoge esta deducción en el apartado de "prestaciones derivadas de seguros colectivos". Esto también afecta a las pensiones y a la cuantía que cobran a final de mes.

Estos son los seguros deducibles en la Declaración de la Renta

La Agencia Tributaria recoge dentro de esta deducción los seguros que una empresa contrata para asegurar las pensiones de sus trabajadores cuando se jubilen, independientemente de los planes privados de cada persona. Para acogerte a la ventaja, debiste haber firmado tu contrato antes del 20 de enero de 2006, y el empleado tenía que haber estado asegurado en ese momento.

Esta es una de las grandes deducciones desconocidas / Archivo

Si esto ocurre, la pensión resultante cuando se jubila tributa conforme el régimen fiscal anterior, por lo que la prestación percibida en forma de capital puede aplicar una reducción del 75% sobre la parte que corresponde a contribuciones empresariales imputadas fiscalmente al trabajador.

Además, en los casos en los que no se pueda llegar a la reducción del 75%, esta alcanzaría el 40%. En todos los casos, el dinero se devuelve cuando se recibe en forma de capital, no en rentas periódicas.

Hacienda establece este requisito que los jubilados deben cumplir

El tiempo de cobro es la otra gran obligación que deben cumplir los jubilados. La deducción se aplica a las cuantías que se cobran en el período en el que se produce la jubilación o en los dos siguientes. Si el beneficiario saca el dinero más tarde, se pierde el derecho a aplicar este régimen transitorio.

Hacienda también exige que se acredite la antigüedad del contrato y la naturaleza de las primas satisfechas, para que la administración no cancele la reducción económica.

Desde la Agencia Tributaria recuerdan que no todos los jubilados pueden acceder a esta deducción, ya que solo se aplica a quienes fueron beneficiarios de seguros colectivos contratados por su empresa y cumplen los requisitos establecidos por la normativa. Si formas parte de este grupo, enhorabuena, podrás aplicar una deducción de hasta el 75% sobre determinadas cantidades en el IRPF, lo que puede traducirse en un importante ahorro en la Declaración de la Renta.