El Ministerio de Trabajo lo hace oficial: desde este día ha entrado en vigor la subida del Salario Mínimo Interprofesional para todos los trabajadores canarios

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ya es oficial y, desde ahora, las nóminas de los trabajadores canarios deberán reflejar la nueva cuantía mensual, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, ya ha confirmado la fecha de aplicación, por lo que los empleados beneficiarios deberán revisar sus próximas nóminas para comprobar que se incluye el incremento correspondiente.

¿Cuándo entra en vigor la subida del SMI?

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de febrero de 2026 la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una medida que eleva el suelo salarial hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas. La decisión, pactada con los sindicatos CCOO y UGT, supone un incremento del 3,1% respecto a 2025 y beneficiará a unos 2,5 millones de personas trabajadoras en toda España, según las estimaciones del Ministerio de Trabajo.

Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Unai Sordo y Pepe Álvarez en la firma del acuerdo de la subida del SMI. / José Luis Roca

La norma fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 19 de febrero y entró en vigor al día siguiente, el 20 de febrero de 2026, aunque su aplicación tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de este mismo año.

Las empresas tienen que poner la subida del SMI

Aunque el RDL comenzó a aplicarse oficialmente el 20 de febrero, las empresas están obligadas a pagar el nuevo SMI con efectos desde el 1 de enero de 2026. Esto significa que todos los trabajadores que cobraban el salario mínimo, o una cantidad inferior, deben ver actualizada su nómina conforme a las nuevas cuantías.

Esta ha sido la evolución del SMI en España / La Provincia

En la mayoría de empresas, esto se notará en las nóminas de febrero o marzo, dependiendo del calendario de cada empresa. En esos casos, junto al salario actualizado, deberá incluirse el pago de los atrasos correspondientes a enero y febrero. El carácter retroactivo implica que los trabajadores recibirán los atrasos desde el 1 de enero de esta manera

Se abonarán dos meses de atrasos si la empresa aplica el nuevo salario en marzo.

si la empresa aplica el nuevo salario en marzo. Cada mes de atraso equivale a 37 euros brutos en 14 pagas.

en 14 pagas. El pago de esos atrasos puede hacerse en una sola nómina o desglosado, pero debe quedar reflejado.

Por eso, muchas personas tendrán una pequeña paga extra de 74 euros este mes o de 111 euros en marzo. En el caso de contratos temporales o a tiempo parcial, los atrasos se calcularán de forma proporcional a la jornada trabajada. Con la actualización aprobada, el SMI a jornada completa queda fijado en:

1.221 euros al mes en 14 pagas .

. 1.424 euros mensuales , si se prorratea en 12 pagas.

, si se prorratea en 12 pagas. 17.094 euros brutos al año, lo que supone 518 euros más que en 2025.

La subida mensual es de 37 euros, una cantidad que está exenta de tributación en el IRPF, por lo que los perceptores del SMI no estarán obligados a presentar la Declaración de la Renta si no superan ese umbral anual.

El SMI afecta a los contratos temporales y empleadas de hogar

Uno de los puntos más importantes que se han incluido en el RDL es que la subida del SMI también afecta a colectivos con regulación específica:

Contratos temporales de menos de 120 días : deberán percibir al menos 57,82 euros por jornada completa .

: deberán percibir al menos . Empleadas y empleados de hogar por horas: el salario mínimo queda fijado en 9,55 euros por hora trabajada.

En ambos casos, las cuantías incluyen la parte proporcional de pagas extra, domingos y festivos.

Los sindicatos recuerdan que, aunque el SMI está exento de IRPF, pueden producirse retenciones puntuales, sobre todo en contratos temporales encadenados. Si al final del año el trabajador no supera los 17.094 euros brutos y se le ha retenido, podrá recuperar ese dinero al presentar la declaración.

En cuanto a los complementos salariales, el Gobierno ha reiterado que la subida del SMI no debería absorber pluses como nocturnidad o peligrosidad, aunque la regulación concreta para evitarlo deberá pasar por el Congreso y todavía no se ha desarrollado.

Con este nuevo incremento, el Salario Mínimo Interprofesional acumula una subida del 66% desde 2018, cuando se situaba en 735 euros mensuales. Ahora, el objetivo está en acercar el SMI al 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea, y de garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores con menores ingresos.