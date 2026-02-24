Los pensionistas canarios perderán su pensión si no presentan este documento en la Seguridad Social antes del 31 de marzo

Miles de personas que cobran una pensión no contributiva pueden ver suspendido su pago mensual si no presentan un documento obligatorio exigido cada año por la Seguridad Social. Hasta el 31 de marzo de 2026, los beneficiarios de esta prestación deben entregar la declaración anual de ingresos, un trámite imprescindible para que la Administración compruebe que siguen cumpliendo los requisitos económicos. De no hacerlo, la PNC puede suspenderse temporalmente e incluso extinguirse en determinados casos.

Esta declaración anual de rentas está recogida en los artículos 368 y 372 de la Ley General de la Seguridad Social, donde se explica que "el beneficiario (de una PNC) deberá presentar, en el primer trimestre de cada año, una declaración de los ingresos de la respectiva unidad económica de la que forme parte, referida al año inmediato precedente".

Por tanto, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de cada año, los beneficiarios de estos ingresos estatales deben poner en manos de la administración este papel obligatorio. Si no se presenta a tiempo ocurren estos problemas:

A partir del 1 de abril se suspende cautelarmente el pago de la pensión.

de la pensión. El pensionista deja de cobrar hasta regularizar la situación.

Si se presenta más tarde y se cumplen los requisitos, la pensión se rehabilita, pero los atrasos solo se pagan con un límite máximo de 90 días.

Si no lo haces bien, te podrías quedar varios meses sin ingresos.

Qué es el complemento de mínimos y el documento obligatorio para seguir cobrando una pensión no contributiva

Ese documento, a diferencia de otros trámites más complejos, es un formulario oficial mediante el cual el pensionista declara:

Sus ingresos personales del año anterior.

Los ingresos de las personas con las que convive (unidad económica de convivencia).

Una previsión de ingresos para el año en curso.

Este documento permite a la Seguridad Social y al IMSERSO comprobar si el beneficiario sigue cumpliendo el requisito esencial de las PNC, la carencia de rentas suficientes.

Gracias a este trámite, la administración puede calcular el complemento de mínimos, el mecanismo que ajusta la cuantía de la pensión no contributiva hasta el importe legal establecido cuando el pensionista no llega a unos ingresos mínimos anuales. Cada año se recalcula en función de:

Los ingresos declarados.

El número de personas con las que se convive.

Los límites económicos fijados por ley para ese ejercicio.

Si los ingresos suben, la pensión puede reducirse y si se superan claramente los límites, la pensión puede suspenderse o incluso extinguirse.

Así se presenta la declaración anual de ingresos

Aunque las pensiones no contributivas son estatales, su gestión está transferida a las comunidades autónomas. En la mayoría de los casos, la administración envía el formulario al domicilio del pensionista a principios de año. Si no llega, puede presentarse por varios canales:

Por vía telemática, a través de la sede electrónica autonómica.

De forma presencial, en oficinas de servicios sociales o registros oficiales.

Por correo postal, enviando el formulario cumplimentado al organismo gestor.

En la declaración deben incluirse todos los ingresos, aunque sean pequeños:

Otras pensiones o prestaciones.

Salarios o trabajos esporádicos.

Ingresos por alquileres.

Intereses bancarios o rendimientos del ahorro.

Uno de los errores más comunes es no declarar los ingresos de familiares convivientes. La administración cruza automáticamente los datos con Hacienda, y cualquier discrepancia puede acabar en suspensión o devolución de cantidades cobradas indebidamente.

¿Cuándo pueden quitar la pensión definitivamente?

La extinción definitiva de una PNC no ocurre de forma automática, pero sí puede darse en estos casos:

Superar de forma estable el límite legal de ingresos.

No presentar reiteradamente la declaración anual pese a los requerimientos.

Fraude u ocultación de datos económicos.

Dejar de residir en España o pasar más de 90 días fuera sin causa justificada.

Antes de retirar la pensión, la administración debe notificarlo y abrir un trámite de audiencia para que el pensionista pueda alegar o corregir errores.

La Declaración Anual de Rentas es un trámite sencillo, pero muy importante para conservar el complemento de mínimos y seguir cobrando la pensión no contributiva. Presentarla dentro de plazo evita sustos, suspensiones y la pérdida de ingresos de los que dependen miles de personas cada mes.