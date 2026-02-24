La Policía Local lo confirma: los propietarios canarios solo podrán desalojar a los okupas en estos casos concretos

Uno de los mayores temores de los propietarios canarios es la ocupación ilegal de su vivienda y la sensación de no poder actuar para recuperarla. Para aclarar esta situación, la Policía Local ha explicado en qué supuestos puede procederse al desalojo inmediato y en cuáles, pese a lo que muchos creen, es necesario iniciar un procedimiento judicial antes de recuperar el inmueble.

En un vídeo difundido por la Policía Local de Marbella, que se aplica a todo el país, los agentes han detallado todos los casos en los que se puede intervenir de inmediato y en cuáles esta situación se alarga. En Canarias, este problema se vuelve aún más importante, ya que aquí las primeras y segundas residencias se mezclan con viviendas vacacionales y pisos destinados al alquiler. Sin embargo, no todas las ocupaciones son iguales ante la ley, ni tienen las mismas consecuencias penales ni los mismos plazos de desalojo.

Un agente de la Policía Nacional custodia la finca donde querían entrar familias okupas. / Archivo

La Policía Local insiste en que la clave está en un concepto jurídico fundamental: la morada. De su consideración depende que la intervención policial sea inmediata o que el propietario tenga que acudir a un procedimiento judicial más largo.

¿Qué se considera morada?

A efectos legales, se considera morada no solo la vivienda habitual, sino también:

Viviendas de fin de semana.

Segundas residencias.

Viviendas vacacionales, aunque no estén ocupadas de forma permanente.

En todos los casos, el propietario las tiene que utilizar de manera regular o tenga intención de hacerlo, y la ley las protege como morada.

Allanamiento de morada: el caso más grave

Es el supuesto más claro y el que permite una actuación policial inmediata. Se produce cuando una vivienda que constituye morada es ocupada sin consentimiento del titular. Está tipificado como delito en el Código Penal y se considera delito menos grave. El procedimiento de desalojo sigue estos pasos:

El propietario debe presentar denuncia en dependencias policiales. Debe acreditar la titularidad y que la vivienda es su morada (recibos, escrituras, empadronamiento, testigos). La Policía puede desalojar de forma inmediata, sin esperar una orden judicial.

Este supuesto incluye segundas viviendas y casas vacacionales, algo que muchos propietarios desconocen.

Usurpación de vivienda: cuando no es morada

Aquí se encuadran las ocupaciones de viviendas vacías en las que no existe uso como morada por parte del propietario. Se trata de un delito de usurpación de bien inmueble y, si no hay violencia ni intimidación, está considerado delito leve.

Para poder desalojar en estos casos, se debe cumplir este procedimiento:

El propietario es el único que debe denunciar, no vecinos ni la comunidad. Debe constar expresamente la voluntad contraria del titular a la ocupación. No hay desalojo policial inmediato, ya que el caso pasa al juzgado.

Este es el escenario más habitual en pisos que no se usan como residencia habitual.

Viviendas destinadas al alquiler: entra en juego un matiz importante

Si la vivienda está destinada a una actividad económica, como el alquiler, no se considera morada mientras esté vacía. En ese caso, una ocupación se tramita como usurpación y no como allanamiento. Esto explica por qué muchos propietarios de viviendas en alquiler se enfrentan a procesos judiciales más largos para recuperar su inmueble.

El impago del alquiler no es ocupación

Uno de los errores más comunes es confundir la ocupación con el impago del alquiler. Cuando existe un contrato de arrendamiento y el inquilino deja de pagar, no hay delito penal. Se trata de un procedimiento civil, regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil. El procedimiento para el desalojo se diluye porque:

No hay intervención policial inmediata.

Es necesario iniciar un procedimiento de desahucio por impago.

Los plazos dependen del juzgado, aunque existen vías aceleradas.

En este caso, el okupa pasa a ser inquiokupa, y tiene otros derechos y limitaciones.

Usurpación sin vocación de permanencia

Existe un cuarto supuesto menos conocido, la ocupación ocasional y sin intención de quedarse. Estos sucesos son diferentes y suelen ser okupas estas personas y casos:

Jóvenes que entran en edificios abandonados.

Accesos puntuales para botellones o reuniones esporádicas.

En estos casos no hay delito penal, sino una infracción administrativa leve, sancionada por la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

La Policía insiste en que clasificar mal el tipo de ocupación puede retrasar meses el desalojo. Aportar pruebas, denunciar personalmente como titular y determinar si existe o no morada es decisivo para recuperar la vivienda cuanto antes.