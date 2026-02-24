La Seguridad Social confirma qué trabajadores canarios pueden jubilarse antes sin perder pensión

tes. Los trabajadores canarios podrán jubilarse antes de alcanzar la edad legal si cumplen determinados requisitos establecidos por la Seguridad Social. El organismo ha detallado las condiciones que deben reunir quienes deseen acogerse a la jubilación anticipada sin sufrir penalizaciones en su pensión. Este cambio, que entra en vigor en 2026, afecta especialmente a determinados sectores profesionales con condiciones laborales específicas.

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva norma que regula el procedimiento para aplicar coeficientes reductores en la edad de jubilación, permitiendo a determinados trabajadores retirarse antes sin penalización en su pensión. Esta modalidad de jubilación anticipada está dirigida a colectivos que desempeñan actividades especialmente duras, penosas, tóxicas o peligrosas, siempre que se acrediten las condiciones exigidas por la Seguridad Social.

Más seguridad para más trabajadores: así son los coeficientes reductores

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, explicaba que el Gobierno había tomado esta decisión porque "algunos trabajos se vuelven especialmente duros en los últimos años de vida laboral". Esto provoca que en algunos empleos crezca el número de accidentes laborales y surgan enfermedades que son consecuencia de esta actividad. La nueva ley quiere evitar esto con nuevas condiciones que beneficien a más personas.

El Real Decreto 402/2025 contempla los indicadores objetivos que determinan los coficientes reductores. Estos se basan en:

Incidencia de incapacidad temporal

Fallecimientos

Incapacidades permanentes

Duración de estos procesos.

Edad

Sexo

Rotación laboral

Tamaño de la empresa

Teniendo en cuenta estos factores, la Seguridad Social estudia los casos presentados. Los trabajadores interesados deben hacer la solucitud a través de los sindicatos, la patronal o los representantes de los autónomos. Cuando esta ha sido tramitada, una comisión de evaluación, formada por representantes de la Seguridad Social e interlocutores sociales, revisará cada caso y decidirá sobre la aplicación de los coeficientes reductores.

Así funcionan los coeficientes reductores de la Seguridad Social / La Provincia / Seguridad Social

Elma Saiz explica esta decisión alegando que "nos acerca a políticas aprobadas por los países del entorno europeo, como Francia, Austria o Italia, pero sobre todo es un paso adelante en justicia social". Además, los coeficientes reductores implicará un ligero incremento en la cotización a la Seguridad Social, para mantener la equidad y sostenibilidad del sistema.

Estos son los trabajadores que se benefician de los coeficientes reductores

En muchos sectores laborales ya existía jubilación anticipada antes del nuevo decreto, pero ahora se adaptan:

Minería y Estatuto Minero

Personal de vuelo: pilotos, tripulantes

pilotos, tripulantes Trabajadores del Mar: estibadores, pescadores

estibadores, pescadores Trabajadores Ferroviarios

Artistas: bailarines, trapecistas, actores...

bailarines, trapecistas, actores... Profesionales Taurinos

Cuerpos de Seguridad: Policías Locales, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y Bomberos

Ahora, tras entrada en vigor del RD 402/2025, más colectivos e suman a esta ventaja:

Sector Sanitario: Celadores, técnicos de emergencias sanitarias y enfermería en áreas de alto estrés (UCI, Urgencias, Psiquiatría).

Celadores, técnicos de emergencias sanitarias y enfermería en áreas de alto estrés (UCI, Urgencias, Psiquiatría). Limpieza y Mantenimiento: Camareras de piso (un colectivo muy movilizado), personal de limpieza urbana, recogida de residuos y operarios de alcantarillado.

(un colectivo muy movilizado), personal de limpieza urbana, recogida de residuos y operarios de alcantarillado. Seguridad y Emergencias (Ampliación): Agentes forestales, medioambientales y personal del 112.

Agentes forestales, medioambientales y personal del 112. Industria Pesada: Trabajadores del metal en astilleros, fundiciones y operarios expuestos al amianto o productos químicos peligrosos.

Trabajadores del metal en astilleros, fundiciones y operarios expuestos al amianto o productos químicos peligrosos. Construcción: Se están evaluando puestos específicos con alta carga física (encofradores, albañilería pesada).

Se están evaluando puestos específicos con alta carga física (encofradores, albañilería pesada). Atención a la Dependencia: Cuidadores de personas con gran discapacidad o trastornos graves de conducta.

Por primera vez, este decreto permite que algunos autónomos se incluyan si su actividad es penosa:

Transportistas autónomos de mercancías peligrosas o pesadas.

Pequeños talleres de fundición o tratamiento de tóxicos.

Así se calculan los coeficientes

El cálculo de los coeficientes reductores en la jubilación anticipada no es automático ni depende de toda la vida laboral. Se trata de una operación que tiene en cuenta únicamente el tiempo trabajado en actividades especialmente penosas, peligrosas o insalubres y el coeficiente asignado a cada profesión.

La fórmula es sencilla:

Años de adelanto = Tiempo Trabajado x Coeficiente asignado

Para el cálculo solo se computa el tiempo en alta efectiva dentro de la profesión reconocida. En este apartado se incluyen los días efectivamente trabajados, las vacaciones, las bajas médicas por enfermedad común o accidente laboral y los periodos de paternidad. Quedan fuera los periodos de excedencia, salvo las destinadas al cuidado de hijos, las huelgas o las suspensiones de empleo y sueldo.

El coeficiente lo fija el Gobierno tras analizar la peligrosidad y penosidad de cada actividad. Estos coeficientes suelen situarse entre el 0,05 y el 0,20. Por ejemplo, un coeficiente del 0,15 permite adelantar alrededor de 1,8 meses de jubilación por cada año trabajado, mientras que uno del 0,20 eleva ese adelanto hasta unos 2,4 meses anuales.