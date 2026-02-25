Aena bate un nuevo récord de beneficios y anticipa un aumento del tráfico del 1,5% en 2026

Récord de beneficios de Aena. El gestor aeroportuario ganó 2.136,7 millones de euros en 2025, un 10,5% más que el año anterior. La compañía alcanzó esta cifra en un año en el que los aeropuertos españoles alcanzaron su máximo histórico hasta la fecha de 321,6 millones de pasajeros, un 3,9% más que en 2024. Y las estimaciones de Aena pasan por un nuevo crecimiento en el volumen de pasajeros para 2026, aunque más contenido (1,3%), hasta llegar a los 326 millones de pasajeros.

En toda su red de aeropuertos, compuesta por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeródromo de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil, la empresa alcanzó los 384,8 millones de pasajeros, un 4,2% más que en 2024.

En este contexto, la compañía semipública (el Estado controla el 51% de su capital) propondrá a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el 16 de abril, la distribución de un dividendo de 1,09 euros brutos por acción con cargo al resultado del ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 11,7% respecto a la cifra de 2024. El resultado bruto de explotación (Ebitda) fue 3.785 millones de euros, un 7,8% respecto a 2024.

Los ingresos totales consolidados en 2025 aumentaron hasta los 6.379,2 millones de euros, un incremento del 9,5% con respecto a 2024. Los ingresos aeronáuticos fueron 3.346,8 millones de euros, un 4,9% más que en 2024. Y los ingresos comerciales alcanzaron los 1.975,1 millones de euros, con un alza del 11% frente a 2024. Las ventas totales de las actividades comerciales crecieron un 8,5% respecto al ejercicio anterior,

En cuanto a los servicios inmobiliarios, los ingresos totales crecieron un 10,5% impulsados por los ingresos de la actividad de carga aérea, que aumentaron un 9% y de otros activos (+35,5%). La deuda financiera neta contable consolidada del grupo se situó en 2025 en 5.509 millones de euros, frente a los 5.498 de 2024.