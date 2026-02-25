Antonio Garamendi, presidente de CEOE: "No somos responsables de la desigualdad, los empresarios creamos oportunidades"

La cuarta parte de la población canaria está en situación de exclusión social y a la patronal le "preocupa mucho" la gestación de una sociedad de dos velocidades. Lo ha asegurado este miércoles el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en la capital grancanaria. "No somos los responsables de la desigualdad, como dicen algunos; nosotros somos los que creamos las oportunidades", ha expuesto tras protagonizar una conferencia en el hotel Santa Catalina.

Garamendi ha descartado que los empresarios sean "la máquina trituradora de salarios". Frente al incremento del "65% del coste de la Seguridad Social en los últimos tiempos" y el del salario mínimo interprofesional -67% desde el año 2019- ha destacado que son solo "35 empresas" las que están en el Ibex -principal indicador bursátil español- mientras que la mayoria de los "dos millones" que existen en el país "tienen cinco o menos trabajadores". Negocios que, además, deben soportar la ausencia diaria de 1,7 millones de trabajadores de los 18 millones de ocupados que hay en el país.

El IRPF, sin deflactar

En la misma línea, el presidente de la CEOE ha destacado que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) "no se ha deflactado". Los trabajadores cobran más, pasan al tramo inmediatamente superior a la hora de tributar y las subidas salariales se van en buena parte para Hacienda. Al respecto, el representante empresarial ha relatado cómo parte del dinero -30.000 euros- que las empresas destinaron a que afectados por la DANA de Valencia repararan su casa han acabado engordando las arcas públicas.

En esa misma línea, "Hacienda tampoco ha tenido ninguna sensabilidad a la hora de cobrar impuestos por los cien mil coches achatarrados" tras los destrozos generados por la riada. Así pues, "cuando hablamos de la desigualdad, vamos a ver quién la está generando", ha enfatizado Garamendi, que descartó que la situación pueda mejorarse "con medidas de intervencionismo"; una práctica que, en su opinión, genera "en muchos casos el efecto contrario".

Salarios

Junto a él, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), organizadora del acto, Pedro Ortega, señaló que el salario mínimo se ha situado en un 71% de la retribución media que se paga en el Archipiélago, una de las comunidades autónomas en las que menos se cobra.

Ortega aludió a la estructura económica de las Islas como factor que provoca la aparición de la comunidad autónoma en los últimos puestos del ranking salarial español. «Una economía de servicios como la canaria no es comparable con la de un territorio en el que haya una amplia presencia del sector industrial o las nuevas tecnologías». El presidente de la patronal de Las Palmas abogó por la generación de nuevos nichos de negocio y formación de los trabajadores para ocupar puestos que demanden mayor valor añadido.

Productividad

Ambos dirigentes empresariales coincidieron en ligar los salarios a la productividad y competitividad de las empresas. Desde la irrupción de la pandemia, la caída de la primera de dichas variables es una de las preocupaciones que de manera más asidua mencionan los empresarios.

«Estamos por debajo de la de España, que está por debajo de la productividad de la UE, a su vez inferior a las de Estados Unidos y China. Es decir, competimos en un mundo en el que somos los menos productivos», relató Ortega. ¿Qué hacer para revertir la situación? De nuevo apareció como solución, en palabras del presidente de la CCE, la creación de «un ecosistema innovador», que demande a su vez una mayor capacitación por parte de los trabajadores.

Profesionales más preparados

Pedro Ortega reservó en este periplo un papel protagonista a las universidades, para que de ellas «salgan profesionales adaptados a las demandas de las empresas». Todo ello, partiendo del «diálogo» previo para trabajar «de forma coordinada» y alejada de «normas burocráticas que obstaculicen el funcionamiento de las empresas».

La ausencia de diálogo por parte del actual Gobierno de España estuvo latente durante buena parte de la comparecencia de ambos líderes empresariales. Hace solo unos días, el presidente Pedro Sánchez cargó contra los «oligarcas» que, a su juicio, son responsables de frenar la redistribución de la riqueza en el país. Unas palabras que Antonio Garamendi entendió que no merecen respuesta, porque generan «radicalidad» y el país «no está para esto».

"¿Quién es oligarca?"

No obstante, no dejó de entrar al trapo del todo y consideró «un error» y «falso» considerar que los empresarios solo estén preocupados por pagar menos impuestos y salarios más bajos. «¿Pero en España quién es oligarca?», preguntó el presidente de CEOE para a renglón seguido contestarse a sí mismo: «En muchos ámbitos son los políticos».

El presidente de la CEOE afirmó tener «muy presente la singularidad de Canarias». Una cuestión de la que se confesó ampliamente informado a través tanto de Pedro Ortega como del presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso. «Vamos a ver ese debate, si se abre o se deja de abrir, de las famosas balanzas fiscales», explicó para asegurar que la organización que preside va a «estar muy cerca». Una posición que motiva la defensa y la respuesta que demandan tanto la situación geográfica como el Régimen Económico y Fiscal.