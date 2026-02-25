Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Germán Suárez reclama unidad política en defensa de Canarias

El presidente de Astilleros de Canarias apunta la falta de personal como «el mayor problema estructural» para la empresas de la región

Germán Suárez, presidente de Astilleros de Canarias (Astican), durante una charla. | APD

Agencias

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente de Astilleros de Canarias, Germán Suárez, aboga por que el Archipiélago trabaje por «fortalecerse en el Congreso de Diputados», a fin de recuperar la presencia nacionalista que en otros tiempos considera que benefició a las Islas. «Soy de la opinión de volver al tiempo donde una unidad nacionalista tuvo un número importante de diputados en el Congreso», ya que eso «trajo ventajas para Canarias», declaró el también presidente en las Islas de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en un acto organizado por esta entidad.

A preguntas de los periodistas, Suárez respaldó, además, el ‘decreto Canarias’ que el presidente autonómico, Fernando Clavijo, va a elevar al Consejo de Ministros. El empresario naval aludió a la necesidad de «hacer un poquito de historia, dadas las circunstancias actuales que hay en España». «Y no voy a arrugarme» en sostener ese parecer, sentenció. Porque si se habla de «cuáles son las necesidades de Canarias», prosiguió el empresario, es preciso señalar que «eso es un trabajo que tienen que hacer los partidos políticos de aquí: juntarse todos, y a ver si son capaces de ir juntos de una vez a unos comicios nacionales», afirmó.

En otros términos, Germán Suárez apuntó la falta de personal cualificado en número suficiente como, «quizás, el mayor problema estructural que tienen las empresas de Canarias para poder crecer». Existe «falta de personal cualificado, a todos los niveles», en un volumen suficiente para que las empresas puedan acometer proyectos de ampliación de sus actividades o del ámbito territorial de las mismas, en especial cuando se pretende avanzar en la internacionalización de sus negocios, expuso el empresario.

Desde su experiencia, matizó que el problema en el Archipiélago «no es que no haya una formación buena» de los trabajadores técnicos que demanda el mercado, sino su cantidad. Sucede que «no hay suficiente número de personas con perfiles cualificados» disponibles en las Islas, donde los profesionales «son buenos», hasta el punto de que «a nosotros nos vienen empresas muy potentes del extranjero que se llevan a ese personal» ofreciendo mejores condiciones, ahondó Suárez.

