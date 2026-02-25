HiperDino genera un ahorro anual de 78 millones a sus clientes

HiperDino se ha consolidado un año más «como la cadena de alimentación líder en ofrecer a sus clientes los mejores precios de Canarias», aseguraron ayer desde la firma. Así, la cadena de supermercados generó un ahorro el pasado año 2025 de 78 millones de euros a sus clientes, gracias a las distintas ofertas quincenales, mensuales y a los ‘pelotazos’ que lanzó durante los pasados doce meses.

Por enseñas, las tiendas HiperDino y las SuperDino fueron las que impactaron en un mayor ahorro en la cesta de la compra de sus clientes, de 43,4 millones de euros en el caso del primer grupo de establecimientos y de 29,8 millones de euros, en el caso del segundo.

Para el director de ‘Pricing’ de HiperDino, José Manuel Acosta, «estos datos son la constatación del enorme esfuerzo y del compromiso de nuestro grupo por ofrecer una cesta de la compra accesible, con una variedad de productos excelente que abarca a todas las economías domésticas y, especialmente, refleja la realidad de nuestra cadena por seguir manteniendo los mejores precios de Canarias, gracias a la labor que realiza entre otros el departamento de pricing, que estudia, analiza y regula los precios para que el resultado final en la cesta de la compra de nuestro cliente sea el de adquirir un producto con el mejor precio».