Iberdrola gana 6.285 millones en otro año récord y vuelve a disparar el reparto de dividendos

Iberdrola acelera su crecimiento y registra otro año de récord. La eléctrica consiguió el año pasado un beneficio neto de 6.285 millones de euros, con un fuerte aumento del 12% en relación a los 5.612 millones del ejercicio anterior y que marca un nuevo máximo histórico para el grupo. Y la compañía vuelve a elevar el dividendo para ‘premiar’ a sus accionistas por la buena marcha de los negocios y lo disparará también un 12%, hasta un total de 0,68 euros por acción, que se traducirá en el reparto de 4.500 millones de euros.

La compañía comandada por Ignacio Sánchez Galán subraya que ha aplicado unos ajustes en la valoración de su cartera de proyectos renovables que ha tenido un impacto negativo de 464 millones de euros en su resultado, y sin ese lastre extraordinario el beneficio neto reportado sería aún mayor y habría alcanzado los 6.749 millones de euros en 2025.

Iberdrola elevó su cifra de negocios hasta los 45.546 millones de euros, con un aumento del 1,8%. El resultado bruto de explotación (ebitda) reportado se situó en los 16.592,4 millones de euros, con una caída del 1,5%. Sin embargo, excluyendo el efecto de la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido y las obtenidas por la desinversión del negocio en México en 2024, y del reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos, el ebitda ajustado de 2025 alcanzó los 15.684,4 millones de euros, con un crecimiento del 3,1%.

Iberdrola marcó un nuevo récord de inversiones ejecutadas, alcanzando los 14.460 millones de euros en todo el año (incluidos los casi 1.900 millones desembolsados para tomar el control total de su filial en Brasil y comprar el 30% del capital de Neoenergia que no poseía). Del total de este esfuerzo inversor, dos tercios correspondieron al negocio de redes, alcanzando los 8.975 millones de euros -incluyendo la compra de la británica ENW- y la base de activos regulados aumentó un 12% hasta los casi 51.000 millones de euros. Las inversiones en el negocio Renovable se situaron en los 5.260 millones de euros, con la instalación en últimos doce meses de más de 2.700 megavatios (MW) renovables.

Dividendos y objetivos al alza

La energética hace evolucionar las subidas de los dividendos al mismo ritmo que lo hacen sus ganancias. El grupo destinará un total de 4.500 millones de euros a retribuir a sus accionistas, un 12% más, tras proponer un reparto de 0,68 euros por acción con cargo a los resultados de 2025. Una retribución que sumará el dividendo a cuenta de 0,253 euros por acción abonado ya este febrero y un nuevo dividendo complementario de 0,427 euros que se propondrá a la próxima junta de accionistas.

Con este ritmo de crecimiento en beneficios y dividendos, Iberdrola anunció también sus previsiones para este 2026, en las que apunta a un beneficio neto ajustado superior a 6.600 millones de euros (desde los 6.200 millones del resultado ajustado del año pasado, sin contabilizar algunas partidas extraordinarias). Una senda con la que la compañía pretende superar los 7.600 millones de euros en 2028 de beneficio como objetivo marcado en el nuevo plan estratégico del grupo presentado hace unos meses.