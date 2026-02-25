Los propietarios ya no podrán echar a sus inquilinos aunque acabe el contrato de alquiler y vivirán gratis si ocurre esto

"La nueva Ley de Vivienda convierte tener un piso en alquiler en un deporte de riesgo", con esta contundencia se pronuncia un experto financiero en un vídeo publicado en TikTok por Clara Lyre (@claralyre). La nueva normativa impulsada por el Ministerio de Vivienda establece que los inquilinos pueden permanecer en la vivienda aunque el contrato haya vencido, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la ley.

Esto implica que los propietarios pueden encontrar más limitaciones para recuperar el inmueble cuando lo necesiten. La ley establece que se deben dar situaciones de vulnerabilidad acreditada por los Servicios Sociales para que el inquilino pueda quedarse residiendo en la vivienda, aunque finalice el contrato del alquiler.

De este modo, ya no se garantiza que el propietario pueda recuperar su casa, aunque el arrendatario deje de pagar.

Miles de propietarios tienen temor de alquilar su vivienda

Esta situación se repite cada vez con más frecuencia: el contrato termina, el inquilino deja de abonar la renta y el propietario inicia el proceso para recuperar su vivienda. Sin embargo, si durante el procedimiento el arrendatario acredita una situación de vulnerabilidad económica, el desahucio queda suspendido de forma indefinida.

Esta condición se reconoce cuando el inquilino demuestra que no tiene ingresos suficientes, que se encuentra en situación de exclusión social o que el desahucio le dejaría sin alternativa habitacional.

En esos casos se producen estas situaciones:

El procedimiento judicial de desahucio queda automáticamente paralizado .

. El inquilino puede seguir ocupando la vivienda , aunque el contrato haya vencido.

, aunque el contrato haya vencido. No existe un plazo cerrado para el levantamiento de la suspensión.

El desalojo se para "hasta que los servicios sociales le encuentren una vivienda", pudiéndose demorar meses o incluso años. Además, el afectado podría quedarse dentro de este inmueble sin pagar la mensualidad, convirtiéndose en un inquiokupa, agravando el problema.

¿Qué ocurre mientras tanto con el propietario?

Durante ese tiempo, el propietario mantiene todas sus obligaciones económicas, pese a no percibir ningún ingreso por el alquiler. Entre los gastos que debe seguir afrontando se incluyen:

La hipoteca , si la vivienda está financiada.

, si la vivienda está financiada. Los gastos de comunidad .

. Los suministros , en muchos casos.

, en muchos casos. Posibles derramas extraordinarias aprobadas por la comunidad de vecinos.

Además, el propietario no puede cortar suministros ni acceder a la vivienda, ya que hacerlo podría acarrear responsabilidades penales.

Pese a todos estos contratiempos, la normativa contempla la posibilidad de solicitar una compensación económica al Estado por los meses en los que el propietario no puede disponer de su vivienda. Sin embargo, según advierten expertos y afectados, este mecanismo presenta importantes limitaciones:

Los plazos de respuesta pueden superar los seis meses o incluso un año .

. La compensación no es automática y puede ser denegada.

y puede ser denegada. En muchos casos, las cantidades reconocidas no cubren el coste real asumido por el propietario.

El resultado es que el arrendador acaba actuando de facto como un "proveedor de vivienda social gratis para el Estado", sin contraprestación inmediata.

Cuando ocurre esto, no se trata de una prórroga voluntaria del alquiler. El contrato puede estar legalmente extinguido, pero la protección al inquilino vulnerable prevalece sobre el derecho del propietario a recuperar su inmueble. La suspensión afecta tanto a impagos como a procedimientos iniciados simplemente porque el contrato ha finalizado.

En la práctica, esto significa que el vencimiento del contrato ya no asegura la recuperación de la vivienda, si concurren circunstancias de vulnerabilidad acreditadas.