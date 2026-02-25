Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sector de aguas minerales mantiene su crecimiento con una facturación de 1.500 millones en 2025

Un hombre con un vaso de agua mineral.

Un hombre con un vaso de agua mineral. / EFE

Redacción

La producción de agua mineral en España alcanzó los 6.800 millones de litros, un 1% más que en 2024, según ha asegurado esta mañana la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe) en su Asamblea General en la Fundación Ortega-Marañón (Madrid).

Según los datos aportados, España se ha consolidado como el cuarto mayor productor de agua mineral de la Unión Europea, tan solo superado por Alemania, Italia y Francia.

En cuanto a la facturación, el sector aportó alrededor de 1.500 millones de euros a la economía española en 2025.

La cita anual, una de las "más importantes" del área de aguas minerales en nuestro país ha estado centrada en analizar las principales magnitudes del sector en 2025. Además, ha reunido a un centenar de representantes de empresas y entidades de la industria de alimentación y bebidas, economía circular y salud, además de representantes institucionales.

En el ámbito de la circularidad, la asociación ha comentado que "todos los envases de aguas minerales que se comercializan en España son 100% reciclables" y el conjunto del sector utiliza ya, como media, un 45% de PET reciclado en las botellas de agua mineral (concepto 'bottle to bottle', botellas hechas de otras botellas).

Por otro lado, el agua mineral natural continúa siendo, un año más, la bebida más consumida en España, con un consumo 'per cápita' de 139 litros. En concreto, representa ya el 48% del volumen total del segmento de bebidas. "Las últimas tendencias evidencian que el consumidor español está, cada año, más interesado por productos saludables y 100% naturales", ha explicado el presidente de Aneabe, José Manuel García.

El sector se encuentra actualmente en el foco de actualidad, ante una creciente presión política para limitar los derechos de extracción de agua. Municipios y entes supramunicipales buscan reabrir el debate político sobre la regulación del agua y analizar si la ley vigente se ajusta a los criterios actuales de conservación y gestión de los recursos naturales marcados por Europa, en los que en teoría se impone como prioridad el abastecimiento de la población con agua del grifo.

TEMAS

